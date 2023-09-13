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Криштиану Роналду расширяет бизнес-империю огромным комплексом для игры в падел в Португалии

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Криштиану Роналду намерен расширить свою бизнес-империю, открыв огромный комплекс для игры в падел-теннис на 17 кортов в Оэйрасе, Португалия.

Пятикратный обладатель Золотого мяча получил от Португальской федерации падела контракт на строительство нового комплекса. Оэйраш, прибрежный город недалеко от Лиссабона, выбран местом для проведения соревнований международного уровня. Компания Роналду собирается инвестировать в проект 5 миллионов евро.

Роналду – убежденный поклонник динамичного вида спорта, популярность которого в последние годы быстро растет. Падел — разновидность тенниса, в котором используется та же система подсчета очков. Падел отличается тем, что в него играют только в парном формате на корте, с использованием ракеток меньше по размеру и без струн.

Президент Португальской федерации падела Рикардо Оливейра был в восторге от соглашения: «Мечты сбываются», – сказал он. «Лучших партнеров у нас не могло и быть. Великий бизнесмен и лучший спортсмен в мире. Мы можем с полной уверенностью сказать, что условия будут не имеющими себе равных».

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