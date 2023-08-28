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⭐ Месси и Роналду все чаще сажают на скамейку. Кто из легенд лучше после выхода на замену?

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В прошедшие выходные Лео Месси начал матч на скамейке, аргентинец вышел только на последние 30 минут матча с «Ред Буллс». К сожалению футбольных фанатов, в последние годы это не редкая картина: Месси и Роналду все чаще выходят начинают не в старте.

А как легенды показывают себя после выхода на замену? Сравниваем.

Роналду:

• 110 выходов на замену

• 21 гол (136 минут на гол)

• 8 ассистов

• 0 хет-триков

Месси:

• 103 выхода на замену

• 52 гола (57 минут на гол)

• 8 ассистов

• 1 хет-трик

9 комментариев

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Alexlagodny
Какое-то неуместное сравнение и вопрос. И так понятно, что Месси лучше и не только, когда со скамейки выходит.
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Кашшай Чакырович
Михаил Тихонов выкладывайте статистику ,многим она интересна и не обращайте внимание на всяких и...!
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Реал 2-3 Барселона
Месси лучший
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predMBAPPE
Хейтеры: это всё фуфло, смотрите статистику, ЛЧ главный турнир в мире)
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Hella black
Тоже такие интересные,стебать все могут. Почему все говорят только о сильных сторонах Месси а ?
Вот например,разве смогёт ваш Гном так филигранно выставить ногу в двух метрах от ворот А ? Что бы мяч ровно в ворота зашёл А ?
Или вот например эстетично добить мяч в пустые с метра А ? Смогёт ? Это вряд ли !
Или 90 минут пастись в штрафной как 🐐-ёл какой-то,поняв аббревиатуру G.O.A.T в прямом смысле,А ?
Вот когда ваш Гном сможет так же деградировать в футболе,вот тогда и поговорим.
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Игорь Климов
Лео Месси просто лучше!
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Игорь Климов
Ответ василий иванов
Михаил Тихонов, очередная новость на букву В. Месси первый раз был в запасе за много матчей, ибо они у них по 2 матча в неделю получалось. как же надоел с такими пустышками.
Ты точно статью эту читал? Там же их статистика за всё время, а не за несколько последних матчей.
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