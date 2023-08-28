9 комментариев

В прошедшие выходные Лео Месси начал матч на скамейке, аргентинец вышел только на последние 30 минут матча с «Ред Буллс». К сожалению футбольных фанатов, в последние годы это не редкая картина: Месси и Роналду все чаще выходят начинают не в старте.

А как легенды показывают себя после выхода на замену? Сравниваем.

Роналду:

• 110 выходов на замену

• 21 гол (136 минут на гол)

• 8 ассистов

• 0 хет-триков

Месси:

• 103 выхода на замену

• 52 гола (57 минут на гол)

• 8 ассистов

• 1 хет-трик