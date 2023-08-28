9 комментариев

⭐ Месси и Роналду все чаще сажают на скамейку. Кто из легенд лучше после выхода на замену?
В прошедшие выходные Лео Месси начал матч на скамейке, аргентинец вышел только на последние 30 минут матча с «Ред Буллс». К сожалению футбольных фанатов, в последние годы это не редкая картина: Месси и Роналду все чаще выходят начинают не в старте.
А как легенды показывают себя после выхода на замену? Сравниваем.
Роналду:
• 110 выходов на замену
• 21 гол (136 минут на гол)
• 8 ассистов
• 0 хет-триков
Месси:
• 103 выхода на замену
• 52 гола (57 минут на гол)
• 8 ассистов
• 1 хет-трик
Вот например,разве смогёт ваш Гном так филигранно выставить ногу в двух метрах от ворот А ? Что бы мяч ровно в ворота зашёл А ?
Или вот например эстетично добить мяч в пустые с метра А ? Смогёт ? Это вряд ли !
Или 90 минут пастись в штрафной как 🐐-ёл какой-то,поняв аббревиатуру G.O.A.T в прямом смысле,А ?
Вот когда ваш Гном сможет так же деградировать в футболе,вот тогда и поговорим.