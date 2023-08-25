Месси выиграл рекордный 44-й трофей и тут же снялся в клипе у главной колумбийской звезды Малумы
Лео продолжает покорять США.
20 августа Лионель Месси выиграл первый трофей в составе «Интер Майами».Клуб МЛС стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).
36-летний аргентинский форвард забил с игры, а также реализовал первый удар в послематчевой серии. Этот титул стал для Месси первым в США. В карьере – 44-м.
А теперь Лео стал еще и снялся в клипе у колумбийского исполнителя Малумы на песню с символическим названием Trofeo.
Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическому имени Малума (англ. Maluma) — колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. Наиболее известен такими песнями, как «El Perdedor», «Felices los 4», «Sin Contrato», «Cuatro Babys» и «Borro Cassette». «El Perdedor» имеет более миллиарда просмотров на YouTube.
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