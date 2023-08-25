Гаспачо
Блог

Месси выиграл рекордный 44-й трофей и тут же снялся в клипе у главной колумбийской звезды Малумы

Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
МЛС МЛС
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Лео продолжает покорять США.

20 августа Лионель Месси выиграл первый трофей в составе «Интер Майами».Клуб МЛС стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

36-летний аргентинский форвард забил с игры, а также реализовал первый удар в послематчевой серии. Этот титул стал для Месси первым в США. В карьере – 44-м.

А теперь Лео стал еще и снялся в клипе у колумбийского исполнителя Малумы на песню с символическим названием Trofeo.

Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическому имени Малума (англ. Maluma) — колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. Наиболее известен такими песнями, как «El Perdedor», «Felices los 4», «Sin Contrato», «Cuatro Babys» и «Borro Cassette». «El Perdedor» имеет более миллиарда просмотров на YouTube.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кулёс
Увидев "колумбийской" и блондинку на превьюшке думал речь о Шакире)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ddddan 2
я думал,что maluma уже как артист закончился.по факту громких хитов уже 7 лет не было
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shan1us
Ответ ddddan 2
я думал,что maluma уже как артист закончился.по факту громких хитов уже 7 лет не было
а что ты понимаешь под словом хит? Понятия не имею об этом музыканте, но если говорить реально по факту, то за последние 7 лет у него как минимум 7 хитовых песен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий