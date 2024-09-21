😮 И не мечтайте увидеть Виртца в «Реале». Немец назвал своего любимого футболиста - теперь все понятно
Хавбек «Байера» Флориан Виртц назвал кумира детства и главного футбольного таланта.
«Главный мировой талант? Ламин Ямаль. Кумир детства? Лионель Месси», - заявил немецкий полузащитник.
Напомним, летом появилось множество слухов об интересе к Виртцу со стороны мадридского «Реала».
Планы меняются?
Месси для них криптонит
Почему Эндрик перед подписанием контракта с Реалом, удалил все твитты восхваления Месси.