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😮 И не мечтайте увидеть Виртца в «Реале». Немец назвал своего любимого футболиста - теперь все понятно

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Хавбек «Байера» Флориан Виртц назвал кумира детства и главного футбольного таланта.

«Главный мировой талант? Ламин Ямаль. Кумир детства? Лионель Месси», - заявил немецкий полузащитник.

Напомним, летом появилось множество слухов об интересе к Виртцу со стороны мадридского «Реала».

Планы меняются?

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