Шестой пенальти «Реала» в четырех играх – и опять на грани. Фанаты «Барсы» сходят с ума

В субботу «Реал» обыграл «Эспаньол» 4:1, снова не обошлось без пенальти в пользу «Мадрида» – шестого в четырех играх.

В этот раз исполнял Килиан Мбаппе.

После такого количества подарков от судей сомнения об их предвзятости могут появиться даже у нейтральных болельщиков. А фанаты «Барсы» уже сходят с ума.

💭 «Три или четыре пенальти очень сомнительные 😀😀😀».

💭 «Настоящий ВАРдрид, не просто так».

💭 «Трудно играть против 12 человек, пенальти был несправедливым и случился за пределами штрафной, плюс мяч был за пределами поля».

💭 «И каждый раз, когда Тебас открывает рот, он говорит о деле Негрейры. Он никогда не упоминает о том, как судьи благоволят его любимому «Мадриду».