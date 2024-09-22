Шестой пенальти «Реала» в четырех играх – и опять на грани. Фанаты «Барсы» сходят с ума
В субботу «Реал» обыграл «Эспаньол» 4:1, снова не обошлось без пенальти в пользу «Мадрида» – шестого в четырех играх.
В этот раз исполнял Килиан Мбаппе.
После такого количества подарков от судей сомнения об их предвзятости могут появиться даже у нейтральных болельщиков. А фанаты «Барсы» уже сходят с ума.
💭 «Три или четыре пенальти очень сомнительные 😀😀😀».
💭 «Настоящий ВАРдрид, не просто так».
💭 «Трудно играть против 12 человек, пенальти был несправедливым и случился за пределами штрафной, плюс мяч был за пределами поля».
💭 «И каждый раз, когда Тебас открывает рот, он говорит о деле Негрейры. Он никогда не упоминает о том, как судьи благоволят его любимому «Мадриду».
Бьют пенки больше чем играют