Месси точно тащил сборную в финалах? У него ужасная статистика за всю карьеру

В последние годы мир убедился: Лео Месси прошел футбол и стал величайшим. Аргентинец способен вытащить любой матч, в одиночку обыграв нескольких соперников и переиграв вратаря. Но делал ли он это финалах за сборную?

Сегодня взглянем на карьеру Месси через такую призму: статистику голов с игры в финалах чемпионатов мира и Копа Америка.

2007: 0

2014: 0

2015: 0

2016: 0

2021: 0

2022: 1

2024: 0

Всего: 1 гол за 725 минут, 0,124 гола на 90 минут.

В величии Месси трудно сомневаться даже после такой статистики. Лео тащил сборную по ходу всех турниров и создавал много моментов партнерам даже в финалах, а статистика лишь доказывает: даже у лучших она бывает плохой в определенном разрезе.