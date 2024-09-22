Месси точно тащил сборную в финалах? У него ужасная статистика за всю карьеру
В последние годы мир убедился: Лео Месси прошел футбол и стал величайшим. Аргентинец способен вытащить любой матч, в одиночку обыграв нескольких соперников и переиграв вратаря. Но делал ли он это финалах за сборную?
Сегодня взглянем на карьеру Месси через такую призму: статистику голов с игры в финалах чемпионатов мира и Копа Америка.
2007: 0
2014: 0
2015: 0
2016: 0
2021: 0
2022: 1
2024: 0
Всего: 1 гол за 725 минут, 0,124 гола на 90 минут.
В величии Месси трудно сомневаться даже после такой статистики. Лео тащил сборную по ходу всех турниров и создавал много моментов партнерам даже в финалах, а статистика лишь доказывает: даже у лучших она бывает плохой в определенном разрезе.
Месси: 11 + 18 (31 матч)
Для сравнения Криш: 3 + 2 (21 матч)
Да, в финалах статистика не очень, но на других стадиях отличная. Финал это тоже достижение. Недавно Роналду сказал, что 1/4 Евро уже успех. У Месси 6 золотых медалей со сборной, если считать МЧМ и Олимпиаду, 4 серебра и 1 бронза. У кого еще есть 11 медалей со сборной?
2007 — 0 (3)
2014 — 0 (1)
2015 — 0 (0)
2016 — 0 (0)
2021 — 1 (0)
2022 — 5 (1)
2024 — 0 (0)
Итого Аргентина во всех этих финалах забила всего 6 мячей из них 5 в двух финалах 22 года. Месси забил 1 мяч из этих 6. И это я уже не говорю про его огромный вклад в то, что Аргентина в этих финалах вообще играла:
Невероятные 109 голов! В два раза (!) больше чем у идущего вторым Батистуты.
31 гол в квалификациях — лучший бомбардир за всю историю Конкаф!
13 за Аргентину в финальных турнирах (лучший бомбардир в истории)
Еще вопросы?
И нашим и вашим наяриваешь
Оба великие, у обоих были спады и взлеты, но поехавшие фанаты Месси и Роналду недооценивают и переоценивают Роналду/Месси.