The crying one: «Галатасарай» жестко затролил Моуринью после победы над «Фенербахче»

Жозе Моуринью потерпел тяжелое поражение со счетом 1:3 от «Галатасарая» в своем первом дерби в качестве тренера «Фенербахче».

После игры соперник решил жестоко потроллить Моуринью.

В одном из постов Моуринью был назван «плачущим» в насмешку над его популярным прозвищем — «особенный».

«Галатасарай» на этом не остановился, они сняли видео, отменив «Вселенную Моуринью» и заменив его текстом «Окан Бурук рулит» в знак уважения к своему главному тренеру.

«Галатасарай» отлично начал сезон, одержав шесть побед в шести матчах. «Фенербахче» отстает — четыре победы, ничья и поражение.