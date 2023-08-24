9 комментариев

Это стоит увидеть.

Морена Бельтран — аргентинская телеведущая, спортивный журналист и председатель одной из команд королевской лиги Жерара Пике.

Еще в 2021 году она приняла участие в телешоу ESPN F90, где попыталась повторить искусные движения, которым ее научила фристайлерка Барбара Роскин, — и все это сидя на полу.

Как будто фристайл сам по себе не очень сложен, а вот операторская работы в плане выбора ракурсов - на высочайшем уровне.