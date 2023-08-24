9 комментариев

«Отличная работа операторов!» Запись фристайла аргентинской телезвезды Морены Бельтран стала хитом соцсетей🔥🔥🔥
Это стоит увидеть.
Морена Бельтран — аргентинская телеведущая, спортивный журналист и председатель одной из команд королевской лиги Жерара Пике.
Еще в 2021 году она приняла участие в телешоу ESPN F90, где попыталась повторить искусные движения, которым ее научила фристайлерка Барбара Роскин, — и все это сидя на полу.
Как будто фристайл сам по себе не очень сложен, а вот операторская работы в плане выбора ракурсов - на высочайшем уровне.
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