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«Отличная работа операторов!» Запись фристайла аргентинской телезвезды Морены Бельтран стала хитом соцсетей🔥🔥🔥

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Это стоит увидеть.

‘Отличная работа операторов’: Вспоминая попытку фристайла аргентинской телезвезды Морены Бельтран

Морена Бельтран — аргентинская телеведущая, спортивный журналист и председатель одной из команд королевской лиги Жерара Пике.

Еще в 2021 году она приняла участие в телешоу ESPN F90, где попыталась повторить искусные движения, которым ее научила фристайлерка Барбара Роскин, — и все это сидя на полу.

Как будто фристайл сам по себе не очень сложен, а вот операторская работы в плане выбора ракурсов - на высочайшем уровне.

9 комментариев

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Евгений Кузнецов
красота! предлагаю больше не постить на спортсе новости про никому не интересную медиалигу и её представителей, а ставить вот такие прикольные материалы с красивыми девушками)
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+7
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nata shima
На 1:54 виден кусочек вульвы. Друг спалил и скинул мне...
+3
0
+3
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predMBAPPE
Секс футбол в студию! 😎
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ЧИКО
Что Лёша, понравилась девочка да? Ты там по больше смотри такие ролики, радоваться будешь, но в спорте больше не выставляй…. тут мусора и без тебя хватает….
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RWMen
Я так понимаю авторы на спортсе сплошь прыщавые мамкины сынки, которым девки не дают в реальной жизни)
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atomio
фут-фетешисты зашли в чат
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Константин Ан
Как занести в чёрный список статьи с заголовками из серии "что-то там завирусилось в соцсетях"?
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