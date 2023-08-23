Криштиану Роналду и Лионель Месси покинули Европу, и, видимо, ждать их там больше не стоит.

Наконец-то любители статистики могут заняться своим любимым делом, сопоставляя цифры кумиров. Особенно большое внимание фанаты уделяли противостоянию звезд клубам АПЛ.

И пусть, учитывая отсутствие у аргентинца опыта игры в АПЛ, это сравнение не будет полноценным, но все же оно имеет место быть.

Рассматривая как конкурентов топ-6 английского чемпионата, мы получаем практически равные показатели: 29-27 по голам и 10-6 по передачам - в пользу португальца. Только вот количество проведенных матчей абсолютно несопоставимо: 82-35, снова перевес Роналду.

Отметим, что львиная доля голов Роналду отправилась в сетку ворот «Тоттенхэма».

Получается, что Месси лучше Роналду в АПЛ, несмотря на то, что он даже там не играл?