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🐐 Кто GOAT? У Роналду и Месси почти равные показатели против топ-6 АПЛ, но португалец сыграл на 47 матчей больше

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Криштиану Роналду и Лионель Месси покинули Европу, и, видимо, ждать их там больше не стоит.

Наконец-то любители статистики могут заняться своим любимым делом, сопоставляя цифры кумиров. Особенно большое внимание фанаты уделяли противостоянию звезд клубам АПЛ.

И пусть, учитывая отсутствие у аргентинца опыта игры в АПЛ, это сравнение не будет полноценным, но все же оно имеет место быть.

Рассматривая как конкурентов топ-6 английского чемпионата, мы получаем практически равные показатели: 29-27 по голам и 10-6 по передачам - в пользу португальца. Только вот количество проведенных матчей абсолютно несопоставимо: 82-35, снова перевес Роналду.

Отметим, что львиная доля голов Роналду отправилась в сетку ворот «Тоттенхэма».

Получается, что Месси лучше Роналду в АПЛ, несмотря на то, что он даже там не играл?

3 комментария

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Arima Baki
почему вы такие жестокие, не надо так с фанатами Рона
+2
0
+2
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Бекболат Тұяқ
ну ок
0
0
0
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Дмитрий Караваев
Прудников гоат
0
0
0
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