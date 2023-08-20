Судья финального матча ЧМ среди женщин Тори Пенсо подверглась жесткой критике в соцсетях со стороны болельщиков.

Фанаты сомневаются в правильности назначения пенальти в ворота англичанок, которое могло решить все вопросы еще за 20 минут до окончания основного времени матча, если бы испанки реализовали удар.

Пенальти был назначен при счете 1:0 в пользу Испании, но удвоить преимущество не удалось. Мэри Эрпс отразила удар, что не сильно помогло англичанкам.

💭 «Эта судья смущает меня весь ЧМ. Ясно видно, что арбитр тянет Испанию, не давая им вторую желтую карточку. Испанки получают штрафные, а англичанки - нет, даже в очевидных ситуациях. Ужасно».

💭 «Судья финала обескураживает. Она совершила так много неправильных свистков. Испания была лучшей командой, но у Англии украли фолы, штрафные удары и красную карточку».

💭 «Хорошо, Испания переиграла нас, они заслуживают победы. Но что делает Англия, чтобы так часто злить судей? Пенсо - помойка».

💭 «Я никогда не видел такого плохого судейства, столь одностороннего... Испания хватала игроков Англии всю игру. Но разумеется никто не накажет эту женщину, ведь она выглядит слишком милой».

💭 «Тори Пенсо не подходит даже для работы на игре десятилетних мальчиков. Как, черт возьми, она обожает нырки».