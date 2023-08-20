Гаспачо
Блог

😡 «Тори Пенсо не должна судить даже 10-летних мальчиков». Англичане возмущены работой арбитра в финале женского ЧМ

сборная Испании жен сборная Испании жен
ЧМ по футболу среди женщин ЧМ по футболу среди женщин
Клубы Клубы
женский футбол женский футбол
сборная Англии жен сборная Англии жен
Футбол Футбол

Судья финального матча ЧМ среди женщин Тори Пенсо подверглась жесткой критике в соцсетях со стороны болельщиков.

Фанаты сомневаются в правильности назначения пенальти в ворота англичанок, которое могло решить все вопросы еще за 20 минут до окончания основного времени матча, если бы испанки реализовали удар.

Пенальти был назначен при счете 1:0 в пользу Испании, но удвоить преимущество не удалось. Мэри Эрпс отразила удар, что не сильно помогло англичанкам.

💭 «Эта судья смущает меня весь ЧМ. Ясно видно, что арбитр тянет Испанию, не давая им вторую желтую карточку. Испанки получают штрафные, а англичанки - нет, даже в очевидных ситуациях. Ужасно».

💭 «Судья финала обескураживает. Она совершила так много неправильных свистков. Испания была лучшей командой, но у Англии украли фолы, штрафные удары и красную карточку».

💭 «Хорошо, Испания переиграла нас, они заслуживают победы. Но что делает Англия, чтобы так часто злить судей? Пенсо - помойка».

💭 «Я никогда не видел такого плохого судейства, столь одностороннего... Испания хватала игроков Англии всю игру. Но разумеется никто не накажет эту женщину, ведь она выглядит слишком милой».

💭 «Тори Пенсо не подходит даже для работы на игре десятилетних мальчиков. Как, черт возьми, она обожает нырки».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Loegaire Bell
Вот это у англичан пригорело. Абсолютно нормальное судейство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрес Бондаренко
Что за нетолерантное отношение к десятилетним мальчикам!(((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий