У Лионеля Месси есть телохранитель в «Интер Майами», и он ходит абсолютно везде с семикратным обладателем «Золотого мяча».

Месси стал настоящей звездой команды и может выиграть 44-й трофей в своей карьере в воскресенье, когда «Интер» сыграет в финале Кубка Лиги против «Нэшвилла».

36-летний футболист уже забил девять голов в первых шести играх, неудивительно, что «Месси-мания» сильно разыгралась, и все отчаянно пытаются заполучить кусочек аргентинца.

«Интеру» пришлось усилить меры безопасности с тех пор, как прибыл Месси, и самой важной из них было привлечение телохранителя, который следует за Месси, куда бы он ни пошел.

Как показывают видеоролики в социальных сетях, крупный джентльмен устрашающего вида пытается повторить работу Родриго Де Поля, оберегающего Месси в сборной Аргентины.

Как только Месси выходит из командного автобуса, телохранитель уже ждет, чтобы сопроводить его на стадион. А пока фанаты фотографируются и просят автографы, охранник следит, чтобы они не подходили слишком близко.Он даже останавливал фанатов от прикосновения к легенде «Барселоны» и вежливо убирал руки с плеча Месси.

Когда Месси выходит на разминку, телохранитель уходит в тень. Но даже во время матчей он рядом на случай необходимости.

Телохранитель Лео часто выходит на поле после матчей, и нам очень интересно узнать о его рабочих часах и заработной плате.