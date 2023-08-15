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🎥 Месси травмировался на тренировке «Интер Майами». На видео попал момент, когда Лео получил повреждение

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В зарубежной прессе появилась информация о том, что Месси получил травму на тренировке «Интер Майами». Издание Goal опубликовало ролик, на котором видно, как Лео подвернул ногу.

Отчетливо видно, что аргентинец начал хромать на левую ногу. Но поводов для беспокойства нет.

Херардо Мартино, главный тренер «Интер Майами», убежден, что здоровью Месси ничего не угрожает:

«Я не присутствовал на всей тренировке, поэтому точно не знаю, что произошло. Я уверен, если бы случилось что-то серьезное, все были бы потрясены. Но ничего такого не было, поэтому я убежден, что ничего страшного не произошло».

Клубу из Флориды вряд ли бы хотелось остаться без своего ключевого игрока. Лионель провел за «Интер Майами» всего 5 матчей, но уже успел забить 8 голов и отдать 1 ассист.

16 августа подопечные Мартино сыграют с «Филадельфией Юнион» в рамках полуфинала Кубка лиг. Ожидаем увидеть Лео в стартовом составе «Интер Майами»?

2 комментария

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Agent Smith
Здоровья Великому⚽️
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николай чернышев
месси здоровья.лучший футболист современности.
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