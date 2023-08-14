В выходные «Аль-Наср» забрал Кубок арабских чемпионов. Команда Криштиану Роналду обыграла принципиального соперника – «Аль-Хилаль». В последнее время ненависть между клубами только росла, и во многом из-за одного поступка.

Ранее игрок «Аль-Хилаля» после победы поставил большой клубный флаг в центр поля, а партнеры и тренеры дразнили «Аль-Наср» празднованием.

Партнер Роналду по атаке, Талиска, оказался злопамятным: он также принес огромный флаг и саркастично скопировал празднование.

А что Криштиану? Похоже, португалец на своей волне – его волновали не клубные отношения, а личные награды: он оспаривал приз лучшему игроку, который достался Сергею Милинковичу-Савичу, и в остальном просто улыбался. Вряд ли кто-то видел Роналду таким счастливым в Саудовской Аравии.