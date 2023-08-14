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🔥 В Саудовской Аравии жарко: пока Роналду танцевал перед фанатами, Талиска мстил «Аль-Хилалю» за неуважительное празднование

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Футбол Футбол

В выходные «Аль-Наср» забрал Кубок арабских чемпионов. Команда Криштиану Роналду обыграла принципиального соперника – «Аль-Хилаль». В последнее время ненависть между клубами только росла, и во многом из-за одного поступка.

Ранее игрок «Аль-Хилаля» после победы поставил большой клубный флаг в центр поля, а партнеры и тренеры дразнили «Аль-Наср» празднованием.

Партнер Роналду по атаке, Талиска, оказался злопамятным: он также принес огромный флаг и саркастично скопировал празднование.

А что Криштиану? Похоже, португалец на своей волне – его волновали не клубные отношения, а личные награды: он оспаривал приз лучшему игроку, который достался Сергею Милинковичу-Савичу, и в остальном просто улыбался. Вряд ли кто-то видел Роналду таким счастливым в Саудовской Аравии.

6 комментариев

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Beksultan Kaldybaev
А причём тут тег Реала?
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Геннадий Тимченко
Ответ Hella black
Талисkа поступил правильно,какой привет-такой ответ. А вот Криш как обычно наложал,уже даже в Саудовской Аравии его мусорные(✌🏼) голы особого статуса ему не дают. Вы выиграли кубок,нафуя ты бегаешь и жалуешься ?! А вот Милинкович-Савич хорошо 👍🏼 очень большой объём работы,не на публику,как у некоторых,а по делу. И MVP заслуженно ибо то что демонстрировал Савич и то что показывал КриРо,это небо и земля.
Кому Савич чего там показал❓🤔~жаль, что это не попало в трансляцию МатчТВ. Был активен-да, но запорол кучу моментов (чем-то наполнило наградение пешего после проигрыша в сухую в финале ЧМ немцам, чтоб не плакал)🤣
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Alex_V69
Ответ Hella black
Талисkа поступил правильно,какой привет-такой ответ. А вот Криш как обычно наложал,уже даже в Саудовской Аравии его мусорные(✌🏼) голы особого статуса ему не дают. Вы выиграли кубок,нафуя ты бегаешь и жалуешься ?! А вот Милинкович-Савич хорошо 👍🏼 очень большой объём работы,не на публику,как у некоторых,а по делу. И MVP заслуженно ибо то что демонстрировал Савич и то что показывал КриРо,это небо и земля.
Почему-то у других с голами как-то не срастается. А без голов матч не выиграть. Но хейтерам главное - наложить кучу. Наложить просто, избавиться от вони - невозможно.
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Traxyla
Надоели уже ради кликбэйта прикреплять тэг Реала . Я понимаю что большая часть карьеры Роналду прошла в Реале , тогда Бешикташ тоже прикрепите из за Талиски
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