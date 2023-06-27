Гаспачо
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😳😳😳 «Мы пошли ко мне домой, выпили по чашке чая и...» Вы никогда не угадаете, что было дальше между Криштиану Роналду и моделью Джеммой Аткинсон

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Криштиану Роналду в 2007 году встречался с моделью Джеммой Аткинсон.

В июне прошлого года девушка решила немного рассказать об отношениях с португальским футболистом.

«Мы пошли ко мне домой, выпили по чашке чая и решили посмотреть «Дуракам везет». Правда! Я не знаю, нравится ли ему сейчас этот фильм, но тогда, казалось, что нравится.

Когда мы расстались, мне предложили очень много денег, чтобы просто поговорить о нем, но я не хотела этого», - призналась девушка.

А как бы вы поступили на месте Криштиану?

Все-таки классика.

2 комментария

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Джордж Бест
У меня так черепаху зовут)
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