Криштиану Роналду в 2007 году встречался с моделью Джеммой Аткинсон.

В июне прошлого года девушка решила немного рассказать об отношениях с португальским футболистом.

«Мы пошли ко мне домой, выпили по чашке чая и решили посмотреть «Дуракам везет». Правда! Я не знаю, нравится ли ему сейчас этот фильм, но тогда, казалось, что нравится.

Когда мы расстались, мне предложили очень много денег, чтобы просто поговорить о нем, но я не хотела этого», - призналась девушка.

А как бы вы поступили на месте Криштиану?

Все-таки классика.