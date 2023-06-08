Благодаря Месси на «Интер Майами» подписалось почти 3,5 миллиона человек😱🔥😱🔥😱
Эффект Лео.
После перехода Лионеля Месси на соцсети «Интер Майами» подписались более миллиона человек.
До объявления о переходе аргентинского форварда у инстаграм-аккаунта «Интер Майами» было около миллиона подписчиков. После объявления о трансфере на профиль за несколько часов подписались около 1,5 млн человек, а сейчас число подписчиков стремится к 4,5 миллионам - таким образом, после объявления о переходе Месси на «Интер Майами» подписалось почти 3,5 миллиона человек!
Ранее сообщалось, что после объявления об уходе Месси из «ПСЖ» от инстаграма парижан отписались более 1,7 млн человек.
Вот это Лёня дал скачка и жизни клубу Бэкса