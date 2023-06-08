Эффект Лео.

После перехода Лионеля Месси на соцсети «Интер Майами» подписались более миллиона человек.

До объявления о переходе аргентинского форварда у инстаграм-аккаунта «Интер Майами» было около миллиона подписчиков. После объявления о трансфере на профиль за несколько часов подписались около 1,5 млн человек, а сейчас число подписчиков стремится к 4,5 миллионам - таким образом, после объявления о переходе Месси на «Интер Майами» подписалось почти 3,5 миллиона человек!

Ранее сообщалось, что после объявления об уходе Месси из «ПСЖ» от инстаграма парижан отписались более 1,7 млн человек.