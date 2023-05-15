Пять месяцев назад Криштиану Роналду ушел из «МЮ» и перебрался в Саудовскую Аравию, где выступает за «Аль-Наср». Любители футбола пока не привыкли, что Криштиану больше не выступает в Европе.

Видимо поэтому бывший игрок «Барселоны» Ривалдо предложил 38-летнему португальцу вернуться на «Сантьяго Бернабеу».

«Я понимаю, что иногда игрокам затуманивают голову большие контракты, которые можно подписать в Саудовской Аравии, но жизнь там другая, и с футболом все не так просто, как ожидаешь».

«Так что разочарование и рефлексия вполне возможны, если, несмотря на огромные деньги, вы несчастливы».

«Для Криштиану и для футбола было бы лучше, если бы он закончил свою карьеру в «Мадриде».

В «Реале» готовы к воссоединению, но в Криштиану Роналду видят только посла клуба.