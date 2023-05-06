18 комментариев

Легенда «Барселоны» Ривалдо считает, что Криштиану Роналду заманили в «Аль-Наср» большими деньгами.

Бразилец уверен, что Роналду не в восторге от жизни в Саудовской Аравии, и советует Лионелю Месси серьезно подумать, прежде чем рассматривать вариант с переездом на Ближний Восток.

Ривалдо рассказал в интервью AS, что футболистов заманивают в Саудовскую Аравию только деньгами:

«Я понимаю, что иногда игроков манит большой контракт, который они подписывают в Саудовской Аравии, но жизнь там более закрытая, а футбол не всегда так прост, как кажется. Многие разочаровываются в тех местах и хотят уехать. Если деньги компенсируют такую жизнь, то приходится с этим мириться.

Это происходит со всеми игроками, даже сам Месси скоро может стать свидетелем этого. Было бы хорошо для футбола, если б Криштиану Роналду вернулся в «Реал Мадрид», чтобы закончить карьеру. Конечно, болельщики должны понимать, что они не смогут требовать от него тех же результатов, что он показывал в 25-26 лет, но он все еще может помочь клубу».

Напомним, что «Аль-Хилаль» готов предложить Лионелю Месси 400 миллионов евро в год, чтобы он переехал в Саудовскую Аравию.