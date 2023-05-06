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💰🤑💰«Многие разочаровываются в тех местах и хотят уехать». Ривалдо считает, что Роналду заманили в «Аль-Наср» большими деньгами

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Легенда «Барселоны» Ривалдо считает, что Криштиану Роналду заманили в «Аль-Наср» большими деньгами.

Бразилец уверен, что Роналду не в восторге от жизни в Саудовской Аравии, и советует Лионелю Месси серьезно подумать, прежде чем рассматривать вариант с переездом на Ближний Восток.

Ривалдо рассказал в интервью AS, что футболистов заманивают в Саудовскую Аравию только деньгами:

«Я понимаю, что иногда игроков манит большой контракт, который они подписывают в Саудовской Аравии, но жизнь там более закрытая, а футбол не всегда так прост, как кажется. Многие разочаровываются в тех местах и хотят уехать. Если деньги компенсируют такую жизнь, то приходится с этим мириться.

Это происходит со всеми игроками, даже сам Месси скоро может стать свидетелем этого. Было бы хорошо для футбола, если б Криштиану Роналду вернулся в «Реал Мадрид», чтобы закончить карьеру. Конечно, болельщики должны понимать, что они не смогут требовать от него тех же результатов, что он показывал в 25-26 лет, но он все еще может помочь клубу».

Напомним, что «Аль-Хилаль» готов предложить Лионелю Месси 400 миллионов евро в год, чтобы он переехал в Саудовскую Аравию.

18 комментариев

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Алексей Куликов
Сам Ривалдо в своё время терпел узбекскую лигу за куда меньшие деньги, не думаю, что для Криштиану большая проблема потерпеть пару сезонов за 200 млн евро в год у саудитов. Ну и про Реал тоже смешно, такой Криштиану уж точно не нужен Реалу, он не готов работать на команду, только на свою статистику.
+35
-4
+31
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Геннадий Чеботарев
его надо пожалет? какой бедолага,заманили за 200 лимонов.
+17
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Фруктовый роналду
За 200 мульенов можно и потерпеть 2 года в заключении.Я бы вообще на месте криша не парился и и даже ничего плохого не говорил про клуб.Даже если на скамейкку посадят можно просто посидеть молча за 200 мульенов.Я не я проблемы не мои я пошел кайфовать
+13
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qwertyqwertyqwerty111111
Очевидность, это сложная штука
+3
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Стальной Вилли
Ответ Alexander Nickitin
200 млн это только вывеска, какие дураки в чемпионате который вообще никак не окупается будут платить такие деньги, это делается только для того чтобы попилить отмытое бабло, Роналду скорее всего получает свои 50-60 которые он очень хотел получить в Европе, но не мог
Какой бред..
+3
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rasso
Футбллисты едут в Саудовскую Аравию за деньгами? Вот так срыв покровов.
Если серьезно, думаю, никого контракт насильно подписывать не заставляют. Люди понимают, куда они едут и ради чего
+2
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Alexlagodny
Считает? Так это и ежу понятно))
+2
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Артем Головачев
А я-то думал новый вызов принял, хотел соревноваться в СА, а оно вон чо.

Спасибо, Ривалдо, за наконец открытые глаза
+2
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Алексей Куликов
Ответ Alexander Nickitin
на каую статистику работает человек который забивал по 40 голов в год? че за бред? как Реал мучается с аутсайдерами и середняками последние годы без Роналду щас всем видно, такой тупой высер просто бесит, как будто голы Роналду шли ему в какой то личный зачет, а команде не прибавлялись. В Реале до хрена людей которые не работают на команду например престарелые Модрич и Кросс только разыгрывают мяч в центре поля и не работают на команду в обороне, а они полузащитники, в отличии от Роналду, но этого никто не замечает почему то, что их регулярно разрывают в центре поля даже середняки
Вы Роналду вместо Модрича или вместо Кросса видите в составе? Неспособность работать на команду он показал в Манчестере, 3 гола за полгода невнятная игра и куча скандалов.
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Alexander Katschalow
Ответ Пацанчик реальный
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Не кашляй
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Алексей Куликов
Ответ Alexander Katschalow
На вряд-ли реал позволил бы ему «не быть готовым работать на команду», одно дело Манчестер, который давно уже не тот, что в 2000-е, другое дело Мадрид, который стабильно берет кубки
а Манчестер маленький клуб что ли? А АПЛ несерьёзная лига? Да и платили ему вроде больше всех в богатой АПЛ. Реал Азара уже сколько лет раскачать не может, с чего вы думаете, что Роналду заставят работать?
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Alexander Katschalow
Ответ Алексей Куликов
Сам Ривалдо в своё время терпел узбекскую лигу за куда меньшие деньги, не думаю, что для Криштиану большая проблема потерпеть пару сезонов за 200 млн евро в год у саудитов. Ну и про Реал тоже смешно, такой Криштиану уж точно не нужен Реалу, он не готов работать на команду, только на свою статистику.
На вряд-ли реал позволил бы ему «не быть готовым работать на команду», одно дело Манчестер, который давно уже не тот, что в 2000-е, другое дело Мадрид, который стабильно берет кубки
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Alexander Nickitin
Ответ Алексей Куликов
Сам Ривалдо в своё время терпел узбекскую лигу за куда меньшие деньги, не думаю, что для Криштиану большая проблема потерпеть пару сезонов за 200 млн евро в год у саудитов. Ну и про Реал тоже смешно, такой Криштиану уж точно не нужен Реалу, он не готов работать на команду, только на свою статистику.
на каую статистику работает человек который забивал по 40 голов в год? че за бред? как Реал мучается с аутсайдерами и середняками последние годы без Роналду щас всем видно, такой тупой высер просто бесит, как будто голы Роналду шли ему в какой то личный зачет, а команде не прибавлялись. В Реале до хрена людей которые не работают на команду например престарелые Модрич и Кросс только разыгрывают мяч в центре поля и не работают на команду в обороне, а они полузащитники, в отличии от Роналду, но этого никто не замечает почему то, что их регулярно разрывают в центре поля даже середняки
+5
-5
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ken35
Ответ Alexander Nickitin
на каую статистику работает человек который забивал по 40 голов в год? че за бред? как Реал мучается с аутсайдерами и середняками последние годы без Роналду щас всем видно, такой тупой высер просто бесит, как будто голы Роналду шли ему в какой то личный зачет, а команде не прибавлялись. В Реале до хрена людей которые не работают на команду например престарелые Модрич и Кросс только разыгрывают мяч в центре поля и не работают на команду в обороне, а они полузащитники, в отличии от Роналду, но этого никто не замечает почему то, что их регулярно разрывают в центре поля даже середняки
+++
0
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Виктор Краснодар
Ответ Алексей Куликов
Сам Ривалдо в своё время терпел узбекскую лигу за куда меньшие деньги, не думаю, что для Криштиану большая проблема потерпеть пару сезонов за 200 млн евро в год у саудитов. Ну и про Реал тоже смешно, такой Криштиану уж точно не нужен Реалу, он не готов работать на команду, только на свою статистику.
Заманили пловом
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Фруктовый роналду
Ответ Игорь Климов
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Фруктовый роналду
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Пацанчик реальный
Ответ Фруктовый роналду
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Игорь Климов
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