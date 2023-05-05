Гаспачо
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После завоевания скудетто Неаполь превратился в сказку наяву, но видео из города оказалось фейковым😱😱😱

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Простите нас, мы тоже повелись на красивые картинки🤦‍♂

В четверг вечером «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии по итогам 33-го тура Серии А.

Таким образом, впервые за 22 года чемпионом Италии стал не представитель большой тройки – не «Ювентус», «Милан» или «Интер».

Последним чемпионом не из Турина и не из Милана была «Рома» в сезоне-2000/01.

«Наполи» в 3-й раз в истории стал чемпионом Италии и догнал по этому показателю римлян.

Всю ночь победу в чемпионате отмечали в Неаполе, а соцсети заполонили видео из города, на которых он буквально светился от количества фейерверков, вот одно из самых впечатляющих.

А чуть позже выяснилось, что это видео снято даже не в Неаполе, а в 2020 году в Хайдуке – там местные болельщики отмечали 70-летнюю годовщину своего сообщества.

Впрочем, в Неаполе этой ночью было не менее круто!

 

А вот публиковать непроверенные фейки не круто – простите, постараемся больше вас не подводить!

10 комментариев

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Тиджани Бабангида
«Наполи» принес внеплановый Новый год в Неаполь. Настоящий праздник
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dsav
На какую еще яву?!!!!
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Павел Аликов
Может не 22 года, а 33!!!
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Akula Ji
Красота 🤩
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Совесть Черданцева
Как же долго они ждали этого...
Поздравления Наполи!!
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Oboronosposobnost
Наяву
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2ran
Наяву*
Пишите грамотно.
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mike I.
"А вот публиковать непроверенные фейки не круто".
Слово "непроверенные" здесь лишнее.
Или по-вашему проверенные фейки - норма?
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Слава Дробышевкий
Ответ Павел Аликов
Может не 22 года, а 33!!!
Рома выигрывала
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андрей калуцких
Ответ Павел Аликов
Может не 22 года, а 33!!!
Сам Наполи впервые за 33 года. Но в статье сказано, что впервые за 22 года выиграл не один из 3-х клбуов - Ювентус, Интер, Милан.
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