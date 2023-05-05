10 комментариев

Простите нас, мы тоже повелись на красивые картинки🤦‍♂

В четверг вечером «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии по итогам 33-го тура Серии А.

Таким образом, впервые за 22 года чемпионом Италии стал не представитель большой тройки – не «Ювентус», «Милан» или «Интер».

Последним чемпионом не из Турина и не из Милана была «Рома» в сезоне-2000/01.

«Наполи» в 3-й раз в истории стал чемпионом Италии и догнал по этому показателю римлян.

Всю ночь победу в чемпионате отмечали в Неаполе, а соцсети заполонили видео из города, на которых он буквально светился от количества фейерверков, вот одно из самых впечатляющих.

А чуть позже выяснилось, что это видео снято даже не в Неаполе, а в 2020 году в Хайдуке – там местные болельщики отмечали 70-летнюю годовщину своего сообщества.

Впрочем, в Неаполе этой ночью было не менее круто!

А вот публиковать непроверенные фейки не круто – простите, постараемся больше вас не подводить!