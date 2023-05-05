10 комментариев

После завоевания скудетто Неаполь превратился в сказку наяву, но видео из города оказалось фейковым😱😱😱
Простите нас, мы тоже повелись на красивые картинки🤦♂
В четверг вечером «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии по итогам 33-го тура Серии А.
Таким образом, впервые за 22 года чемпионом Италии стал не представитель большой тройки – не «Ювентус», «Милан» или «Интер».
Последним чемпионом не из Турина и не из Милана была «Рома» в сезоне-2000/01.
«Наполи» в 3-й раз в истории стал чемпионом Италии и догнал по этому показателю римлян.
Всю ночь победу в чемпионате отмечали в Неаполе, а соцсети заполонили видео из города, на которых он буквально светился от количества фейерверков, вот одно из самых впечатляющих.
А чуть позже выяснилось, что это видео снято даже не в Неаполе, а в 2020 году в Хайдуке – там местные болельщики отмечали 70-летнюю годовщину своего сообщества.
Впрочем, в Неаполе этой ночью было не менее круто!
А вот публиковать непроверенные фейки не круто – простите, постараемся больше вас не подводить!
Поздравления Наполи!!
Пишите грамотно.
Слово "непроверенные" здесь лишнее.
Или по-вашему проверенные фейки - норма?