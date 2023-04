Скорее прав, чем нет.

Вингер «Милана» Рафаэл Леау дал большое интервью специализированному журналу Rolling Stone. В нем он рассказал о своем увлечении музыкой.

«В моем доме в детстве всегда звучала музыка: мой дядя был диджеем, а отец пел. Вокруг меня все было связано с музыкой, так что это все оттуда. Я всегда слушал хип-хоп.

Я застенчив и однажды понял, что музыка позволяет мне выразить себя. Не всегда показываю свои эмоции и чувства, но через треки могу это сделать. Это просто другой мир для меня. Сейчас музыка для меня хобби. Мой менеджер Леандро создал лейбл, стараюсь найти новых артистов и привести их на лейбл. Хочу создать что-то великое, потому что в Португалии много музыкальных талантов. Но они не могут пойти в студию, у них нет такой возможности и денег. Мы хотим дать им такой шанс.

В конце года выходит мой второй альбом My Life In Each Verse. В двух или трех треках расскажу о себе и своей жизни, чтобы все узнали, кто я такой. Раньше я был простым мальчишкой в толстовке из маленького городка и у меня была мечта. Каким-то образом я стал звездой».

Оказалось, что Леау даже пытался включить свои треки в раздевалке «Милана». Далеко не все оценили его творчество.

«Да, игроки слышали их! Некоторые смеялись, другие были более благосклонны. Златан Ибрагимович был из тех, кто смеялся. Он дал мне совет: лучше вместо этого сосредоточиться на футболе. Но остальные сказали продолжать делать свое дело. Не думаю, что кто-то в «Милане» может стать хорошим рэпером».

Несмотря на свое увлечение музыкой, Рафаэл все равно ставит на первое место футбол.

«Если бы мне пришлось выбирать, то я бы, конечно, выбрал футбол! Он дал мне многое, и я люблю его».