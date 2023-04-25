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Состоялось первое заседание Футбольного совета УЕФА – среди участников только громкие имена

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Первое заседание Футбольного совета, консультативного органа, недавно созданного УЕФА, состоялось вчера в штаб-квартире руководящего в Ньоне (Швейцария). В заседании приняли участие видные деятели футбола: Карло Анчелотти, Роналд Куман, Зинедин Зидан, Патрик Виейра, Эрик Абидаль, Хуан Мата, Филипп Лам, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Луис Фигу, Михаэль Лаудруп, Петр Чех, Рафаэль Бенитес, Юрген Клинсманн и Руди Фёллер.

Футбольный совет УЕФА является консультативным органом, созданным УЕФА для «предоставления институционального, но независимого голоса опыта и знаний по фундаментальным вопросам, связанным с футболом, таким как правила игры, судейство, расписание матчей, тренировки или здоровье игроков.

На прошедшем заседании обсуждался вопрос VAR и оценка игры рукой. Также был поднят вопрос о плотном графике международных матчей и формате еврокубков между с 2024 по 2027г.

5 комментариев

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Нефанатик
Уж теперь то все изменится. Нет.
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Александр Анатольевич
Хуан Мата что там делает, Азара ещё бы взяли, всё равно на лавке штаны протирает
+1
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Hella black
Сплошные легенды футбола
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Санжар Уразбаев
Надеемся и на громкие изменения
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Sadullo
Хуан мата 🤣
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