Первое заседание Футбольного совета, консультативного органа, недавно созданного УЕФА, состоялось вчера в штаб-квартире руководящего в Ньоне (Швейцария). В заседании приняли участие видные деятели футбола: Карло Анчелотти, Роналд Куман, Зинедин Зидан, Патрик Виейра, Эрик Абидаль, Хуан Мата, Филипп Лам, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Луис Фигу, Михаэль Лаудруп, Петр Чех, Рафаэль Бенитес, Юрген Клинсманн и Руди Фёллер.

Футбольный совет УЕФА является консультативным органом, созданным УЕФА для «предоставления институционального, но независимого голоса опыта и знаний по фундаментальным вопросам, связанным с футболом, таким как правила игры, судейство, расписание матчей, тренировки или здоровье игроков.

На прошедшем заседании обсуждался вопрос VAR и оценка игры рукой. Также был поднят вопрос о плотном графике международных матчей и формате еврокубков между с 2024 по 2027г.