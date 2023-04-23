14 комментариев

Журналист Жерар Ромеро сообщил, что Лионель Месси прилетел в Барселону.

«Это не регулярный визит Месси в Барселону, так как Пепе Коста (близкий помощник Лео) сопровождал 15 чемоданов. Лео даже вышел через отдельный выход аэропорта, чтобы его никто не заметил», - написал Ромеро.

Ромеро также сообщил, что вместе с аргентинцем в Каталонию приехала семья футболиста.

Журналист закончил:

«Лионель Месси ближе, чем когда-либо, к возвращению в «Барселону». Мы должны сохранять бдительность в ближайшие дни, потому что могут произойти важные события».