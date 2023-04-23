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💣 Месси уже в Барселоне! Футболиста заметили в аэропорту с 15-ю чемоданами!

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Журналист Жерар Ромеро сообщил, что Лионель Месси прилетел в Барселону.

«Это не регулярный визит Месси в Барселону, так как Пепе Коста (близкий помощник Лео) сопровождал 15 чемоданов. Лео даже вышел через отдельный выход аэропорта, чтобы его никто не заметил», - написал Ромеро.

Ромеро также сообщил, что вместе с аргентинцем в Каталонию приехала семья футболиста.

Журналист закончил:

«Лионель Месси ближе, чем когда-либо, к возвращению в «Барселону». Мы должны сохранять бдительность в ближайшие дни, потому что могут произойти важные события».

14 комментариев

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Артём Толоконников
Welcome home!
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Отец Абду
Это правда, я был с ним:)
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Barsenoga
хозяин реала
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fellx
Это такая же ошибка, как возвращение Роналду в МЮ
+3
-2
+1
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Константин Симкин
Ответ vadim_FCB
Кто то может объяснить, зачем Барселоне 36 летний мужик, который будет получать самую большую ЗП, отбирать время у молодежи и в решающих матчах раствориться на поле?
Тебе этого никогда не понять к сожалению, подрастешь поймёшь
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Даниил Гутин
Ответ vadim_FCB
Кто то может объяснить, зачем Барселоне 36 летний мужик, который будет получать самую большую ЗП, отбирать время у молодежи и в решающих матчах раствориться на поле?
Чтобы хотя бы не вылетать в ЛЕ, как дважды без него
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Umar Yunuszoda
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Reggie Kray
"Home Sweet Home"
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Совесть Черданцева
"OH MY GOD! OK, IT IS HAPPENING!!"
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Alexander Sragovich
Ну не переехал же он уже...концовку сезона с пасажем никто не отменял
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chalma_00
Ответ Отец Абду
Это правда, я был с ним:)
Я был с тобой
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