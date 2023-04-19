Идеальный способ привлечь внимание к проблемам экологии.

В эти выходные все 29 клубов МЛС сыграют в форме, изготовленной из переработанного пластика, полученного из вод мирового океана, а точнее из выброшенного в них мусора.

Клуб Дэвида Бекхэма для этого даже организовал специальную фотосессию – модель в футболке клуба, изготовленной из тех самых отходов, провела некоторое время под водой рядом с морскими обитателями.

Вышло очень атмосферно🔥