Гаспачо
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Красота дня😍 «Интер Майами» готовится отмечать День Земли – для этого красотку отправили плавать под водой с акулами🦈

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Идеальный способ привлечь внимание к проблемам экологии.

В эти выходные все 29 клубов МЛС сыграют в форме, изготовленной из переработанного пластика, полученного из вод мирового океана, а точнее из выброшенного в них мусора.

MLS launches kits for Earth Day, with EVERY club set to wear shirt made of recycled materials | Daily Mail Online

Клуб Дэвида Бекхэма для этого даже организовал специальную фотосессию – модель в футболке клуба, изготовленной из тех самых отходов, провела некоторое время под водой рядом с морскими обитателями.

Вышло очень атмосферно🔥

 

6 комментариев

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*Император*
И красиво, и смело. Два в одном
+11
-1
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-DF-
Акулы ее не ели, потому что футболка из пластика невкусная? )
+6
0
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Дмитрий Караваев
Ответ *Император*
И красиво, и смело. Два в одном
и глубоко. 3
+5
0
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serhio_ramos_
Трусы тоже пластиковые?
0
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