24 комментария

Мчатся к чемпионскому титулу девушки!

Женская команда «Барселоны» опережает в чемпионате Испании мадридский «Реал» на 13 очков.

При этом каталонская команда выиграла все 25 матчей в текущем чемпионате, а всего на их счету, внимание, 60 побед подряд!

Не меньше впечатляет и разница мячей - забив 105 голов, каталонские девушки пропустили лишь 5, итого «+100».

Напомним, в мужском чемпионате на текущий момент «Реал» на 11 очков отстал от первого места «Барселоны».