Гаспачо
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Женская «Барса» вслед за мужской громит «Реал» в Примере: команда уже выиграла 25 матчей и не потеряла ни одного очка🔥

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Мчатся к чемпионскому титулу девушки!

Женская команда «Барселоны» опережает в чемпионате Испании мадридский «Реал» на 13 очков.

При этом каталонская команда выиграла все 25 матчей в текущем чемпионате, а всего на их счету, внимание, 60 побед подряд!

Не меньше впечатляет и разница мячей - забив 105 голов, каталонские девушки пропустили лишь 5, итого «+100».

Напомним, в мужском чемпионате на текущий момент «Реал» на 11 очков отстал от первого места «Барселоны».

24 комментария

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Betonomeshalka
Гаспачо когда-то был нормальный блогом, ещё соблюдался нейтралитет, сейчас одна желтизна
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Real_v_dushe
Реал Мадрид женский - это команда, которая образовалась только 3 года назад, женская Барселона основана 35 лет назад. Вот это сравнение некорректно совершенно, потому что ну там, у женщин пока разные весовые категории. То, что Реал женский сейчас идёт с запасом вторым - это очень серьёзный прогресс и достижение: никогда выше, чем в этом сезоне, Реал женский ещё не поднимался. Мы заняли год назад 3 место с большим трудом. А второе место мужской команды - это неудача.
+27
-11
+16
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Нефанатик
В след за мужской «громит» Реал. 0:4 на спотифай, такой себе разгром в исполнении секты.
+18
-5
+13
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DolJun
Ответ Betonomeshalka
Гаспачо когда-то был нормальный блогом, ещё соблюдался нейтралитет, сейчас одна желтизна
т.е. то, что тут плюсы явно накручиваются тебе раньше никак не намекало, да?)
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Никита Воронин
Ответ Нефанатик
В след за мужской «громит» Реал. 0:4 на спотифай, такой себе разгром в исполнении секты.
Если бы ты смог осилить смысл заголовка, то понял, что речь идет о Примере, а не о кубковой игре)
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DolJun
Ответ barca1899messi
Комментарий удален модератором
ты не с того аккаунта написал, альберто)
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Чёрный тюльпан
Ответ Betonomeshalka
Гаспачо когда-то был нормальный блогом, ещё соблюдался нейтралитет, сейчас одна желтизна
Так у Гаспачо авторы сменились. Вообще Спортс стремительно так на дно мчится: куча сомнительных блогов с откровенной накруткой рейтинга новостям, какие-то сомнительные авторы, которые публикуют новости в сомнительных блогах, которым сайт крутит рейтинг (т.е. это прямо какой-то подряд многостаночников). Зато сколько упрёков в адрес жуликов и воров, а сами от них ничем не отличаются, применяя их же методы борьбы с неугодными пользователями, а также с подкруткой статистики как для посетителей, так и для рекламодателей. Я уж молчу о том, что в правилах у них есть пунктик о мультиаккаунте, а по факту тут полно неадекватов, которые держат десятки аккаунтов, крутя себе рейтинг, хотя не удивлюсь, если это боты сайта, которые занимаются провокациями в комментариях для фейковой статистики, ведь при сраче один пользователь может с десяток комментариев оставить.
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alberto-m
Ответ DolJun
что?
Через плечо.
Челся как поживает??
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DolJun
Ответ alberto-m
Как челся???
что?
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alberto-m
Ответ DolJun
кто?
Ну это тот никчёмный КлУБ за который ты болеешь
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DolJun
Ответ alberto-m
Ну это тот никчёмный КлУБ за который ты болеешь
так я за барсу не болею, ты меня с кем-то перепутал
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alberto-m
Ответ DolJun
так я за барсу не болею, ты меня с кем-то перепутал
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DolJun
Ответ alberto-m
Комментарий удален модератором
альберто, откуда эта пассивная агрессия в мой адрес?)
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alberto-m
Ответ DolJun
альберто, откуда эта пассивная агрессия в мой адрес?)
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DolJun
Ответ alberto-m
Комментарий удален модератором
так если у тебя такие проблемы - я тебе явно не смогу помочь, тут нужна квалифицированная поддержка.
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alberto-m
Ответ DolJun
так если у тебя такие проблемы - я тебе явно не смогу помочь, тут нужна квалифицированная поддержка.
Комментарий удален модератором
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DolJun
Ответ alberto-m
Комментарий удален модератором
странно что ты продолжаешь топить за барсу, хотя вроде как осознаешь что здоровые люди топят за челси)
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barca1899messi
Ответ DolJun
т.е. то, что тут плюсы явно накручиваются тебе раньше никак не намекало, да?)
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Эльдар Сулейманов
Женское бчк топ
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barca1899messi
Ответ DolJun
ты не с того аккаунта написал, альберто)
Там меня закрыли за то что я послал тебя куда подальше Ну я и здесь тебя пошлю .
Я как попугай из монолога Хазанова я и тут Молчать не буду
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Pink Floyd1276
Тут наверное не только судей подкупают, но и игроков команд соперниц (Сарказм!).
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