24 комментария

Женская «Барса» вслед за мужской громит «Реал» в Примере: команда уже выиграла 25 матчей и не потеряла ни одного очка🔥
Мчатся к чемпионскому титулу девушки!
Женская команда «Барселоны» опережает в чемпионате Испании мадридский «Реал» на 13 очков.
При этом каталонская команда выиграла все 25 матчей в текущем чемпионате, а всего на их счету, внимание, 60 побед подряд!
Не меньше впечатляет и разница мячей - забив 105 голов, каталонские девушки пропустили лишь 5, итого «+100».
Напомним, в мужском чемпионате на текущий момент «Реал» на 11 очков отстал от первого места «Барселоны».
Челся как поживает??
Я как попугай из монолога Хазанова я и тут Молчать не буду