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Наконец пошли конкретные цифры. «Ливерпуль» уже отправил заявку на покупку Беллингема, «Реал» готовит «масштабное предложение»

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Кто выйдет победителем в этой борьбе?

Сообщается, что «Ливерпуль» отправил в дортмундскую «Боруссиию» предложение о покупке Джуда Беллингема. Мерсисайдцы готовы заплатить рекордную для клуба сумму.

Юрген Клопп — известный поклонник английского полузащитника, и в январе он подтвердил, что клуб постарается его подписать. Однако это непросто осуществить, так как у «Ливерпуля» есть серьезные конкуренты, — «Манчестер Сити» и «Реал» также борются за игрока. Притом мадридский клуб уже в процессе подготовки предложения.

Футбольный агент Хейден Додж утверждает, что «красные» уже подали заявку на покупку игрока и предложили заплатить за него около 100 миллионов фунтов стерлингов.

«Я знаю, что в преддверии трансферного окна на Джуда Беллингема была подана заявка [от «Ливерпуля»], сумма чуть меньше 100 миллионов фунтов стерлингов», — написал Додж в своей колонке на Caught Offside.

«Революция в полузащите — это именно то, что нужно «Ливерпулю», их фанатам и Юргену Клоппу, поэтому неудивительно, что они изо всех сил стараются ради Беллингема».

Если эта заявка будет одобрена, то это будет новый рекорд для «Ливерпуля». На данный момент самой дорогой сделкой в истории мерсисайдцев является трансфер Дарвина Нуньеса из «Бенфики» за 85 миллионов фунтов стерлингов.

Тем не менее «Ливерпуль» — не единственная команда, которая хочет этим летом заполучить Беллингема. Сообщается, что и «Реал» готовит свое «масштабное предложение».

По информации от испанского новостного агентства AS, в начале этого месяца «Мадрид» отправил своих представителей в Дортмунд, чтобы провести переговоры с Беллингемом и его семьей.

В статье утверждается, что «Лос Бланкос» готовы предложить до 140 миллионов евро (123 миллиона фунтов стерлингов) за переход 19-летнего таланта.

3 комментария

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RMFC12
Еще Сити не сказал свое слово
0
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Александр Высочкин
Похоже Ливерпуль и Реал разошлись не на шутку, но выбор останется за Беллингемом нодеемся что это будет Ливерпуль
+2
0
+2
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Bolvan
Джуд хорошо усилил бы Сливочных
+2
0
+2
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