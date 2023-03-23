Гаспачо
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В FIFA 23 добавили новое празднование гола Роналду: фанаты Криша в восторге🙏🏻🙏🏻🙏🏻

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Тот самый жест, что Рон впервые исполнил в «МЮ» с Антони.

В футбольный симулятор FIFA 23 добавлено новое фирменное празднование гола для Криштиану Роналду.

Впервые такое празднование гола португалец использовал прошлой осень в матче против «Эвертона». Объяснение тогда появилось на официальном сайте «Манчестер Юнайтед». Все родилось из разговора в раздевалке, где португалец объяснял молодым партнерам важность здорового сна. Он повторял это настолько часто, что игроки начали шутить по этому поводу.

В последней версии FIFA рейтинг Роналду был понижен до 88 уровня, но он все еще очень хорош 💪🏻

1 комментарий

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Игорь Климов
И здесь пиар-группа Португальца7 в действии, просто кринж)
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