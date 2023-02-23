12 комментариев

Дочка Пепа Гвардиолы, Мария, уже давно обзавелась армией поклонников.

В соцсетях на девушку подписаны почти 500 тысяч человек. Мария рекламировала купальники, участвовала в фотосессиях, делилась с подписчиками моментами своей жизни. Но все это было на любительском уровне, хобби. Сейчас девушка решила сделать новый шаг на своем профессиональном пути.

Издание Marca сообщило, что Мария подписала контракт с профессиональным модельным агентством Premier Model Management.

Пожелаем Марии успехов в карьере, а пока полюбуемся на фотографии девушки.

Как считаете, у дочери Пепа получится стать успешной моделью?