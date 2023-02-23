Гаспачо
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Дочка Гвардиолы решила строить модельную карьеру. У девушки уже толпа поклонников в соцсетях

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Дочка Пепа Гвардиолы, Мария, уже давно обзавелась армией поклонников.

В соцсетях на девушку подписаны почти 500 тысяч человек. Мария рекламировала купальники, участвовала в фотосессиях, делилась с подписчиками моментами своей жизни. Но все это было на любительском уровне, хобби. Сейчас девушка решила сделать новый шаг на своем профессиональном пути.

Издание Marca сообщило, что Мария подписала контракт с профессиональным модельным агентством Premier Model Management.

Пожелаем Марии успехов в карьере, а пока полюбуемся на фотографии девушки.

Как считаете, у дочери Пепа получится стать успешной моделью?

12 комментариев

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Ллб
Отличные фулбеки 👍
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Flow market Victor Mercedes
Ответ DanissimoElMagic
Она тренер или cdm?
Приманка, получит тот кто забьет 50 в АПЛ, потому Холланд и разогнался)
0
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Flow market Victor Mercedes
Девочка "Феррари" настоящая, женственная, божественная👑
0
-1
-1
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UppS
Ответ Lavinka
Гвардиолы у неё нормальные !
Та не ) Нормальные - это свои, а тут - импланты.
0
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Lavinka
Гвардиолы у неё нормальные !
0
0
0
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alberto-m
Ответ ВадимВ
Когда кроме внешности другого таланта нет, всегда можно начать модельную карьеру.
А ты так её хорошо знаешь, что уверен, что у неё нет больше никаких талантов????
0
-1
-1
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ВадимВ
Когда кроме внешности другого таланта нет, всегда можно начать модельную карьеру.
0
-1
-1
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Петр Иванов
Статья, которую я "хочу" прочитать заходя на sports.ru.
+3
0
+3
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DanissimoElMagic
Она тренер или cdm?
0
0
0
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василий иванов
Ответ sonna
Я бы так не сказал
приведи пример тогда!
+3
-2
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sonna
Ответ Игорь Климов
Хороша!
Комментарий скрыт
+3
-13
-10
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Игорь Климов
Хороша!
+9
-4
+5
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