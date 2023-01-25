Месси – мастер штрафных ударов, но в 16 лет он отказывался исполнять стандарты в «Барсе»: все из-за уважения к старшим

Удивительная история от Хуана Карлоса Унсуэ.

Этой осенью аргентинец забил свой 60-й гол со штрафного в матче за «ПСЖ», ранее он забил 50 голов со штрафного в составе «Барселоны» и 9 — в сборной Аргентины.

В XXI веке только трое футболистов чаще отличались со штрафных: экс игрок «Реала» и «Ман Юнайтед» Дэвид Бэкхем (65 раз), бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо (66) и легенда «Лиона» Жуниньо (77).

С одним из них Лео играл, когда только перешел в первую команду «Барсы». Вот какую историю о той команде рассказал Хуан Карлос Унсуэ, бывший вратарь и тренер каталонцев.

«Когда Месси пришел в первую команду, там были такие игроки, как Роналдиньо, Деку и Рафа Маркес, которые отлично исполняли штрафные и оставались после тренировки, чтобы тренироваться. Но Месси сидел на мяче и просто смотрел, как они наносят удар за ударом.

Я спросил Лео: «Почему ты не тренируешься? Я видел, как ты забивал голы со штрафных в «Ла Масии». Месси ответил: «Это не мой момент, это момент Роналдиньо, Деку и Маркеса»... В 16 лет Месси уважал иерархию».