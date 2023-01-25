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Месси – мастер штрафных ударов, но в 16 лет он отказывался исполнять стандарты в «Барсе»: все из-за уважения к старшим

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Удивительная история от Хуана Карлоса Унсуэ.

Этой осенью аргентинец забил свой 60-й гол со штрафного в матче за «ПСЖ», ранее он забил 50 голов со штрафного в составе «Барселоны» и 9 — в сборной Аргентины.

В XXI веке только трое футболистов чаще отличались со штрафных: экс игрок «Реала» и «Ман Юнайтед» Дэвид Бэкхем (65 раз), бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо (66) и легенда «Лиона» Жуниньо (77).

С одним из них Лео играл, когда только перешел в первую команду «Барсы». Вот какую историю о той команде рассказал Хуан Карлос Унсуэ, бывший вратарь и тренер каталонцев.

«Когда Месси пришел в первую команду, там были такие игроки, как Роналдиньо, Деку и Рафа Маркес, которые отлично исполняли штрафные и оставались после тренировки, чтобы тренироваться. Но Месси сидел на мяче и просто смотрел, как они наносят удар за ударом.

Я спросил Лео: «Почему ты не тренируешься? Я видел, как ты забивал голы со штрафных в «Ла Масии». Месси ответил: «Это не мой момент, это момент Роналдиньо, Деку и Маркеса»... В 16 лет Месси уважал иерархию».

8 комментариев

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Терминатор///Айлбибекович
Ответ ivanov10
Вроде как в 2008 против Атлетико, хитрый удар без свистка
Нет это было в 2011 вроде.
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ivanov10
Ответ Айлин 1990
Если не ошибаюсь, он свой 1 гол со штрафного забил в 2009 года. Это было Ноябрь или Декабрь, ну короче уже на 2010 год переходили. Есть некоторые, которые бьют с 2004 года , но всеравно позади.
Вроде как в 2008 против Атлетико, хитрый удар без свистка
0
0
0
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Игорь Климов
Ответ Айлин 1990
Если не ошибаюсь, он свой 1 гол со штрафного забил в 2009 года. Это было Ноябрь или Декабрь, ну короче уже на 2010 год переходили. Есть некоторые, которые бьют с 2004 года , но всеравно позади.
Да, это так!
+2
-2
0
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Айлин 1990
Если не ошибаюсь, он свой 1 гол со штрафного забил в 2009 года. Это было Ноябрь или Декабрь, ну короче уже на 2010 год переходили.
Есть некоторые, которые бьют с 2004 года , но всеравно позади.
+19
-2
+17
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Борис К.
На что Хуан Карлос сказал: "Какой ещё "не мой момент". Иди, бей по другим воротам."
+3
-1
+2
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Великий Боули
Ответ Игорь Климов
Лео Месси всегда с уважением относился к своим партнёрам по команде и особенно к старшим.
Потому что Месси, всё таки, не фрукт
+7
-2
+5
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Игорь Климов
Лео Месси всегда с уважением относился к своим партнёрам по команде и особенно к старшим.
+17
-5
+12
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Великий Боули
Великий!
+14
-1
+13
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