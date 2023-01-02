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Какая зарплата у Криштиану Роналду в «Аль-Наср»? Португалец зарабатывает почти столько же, сколько Месси и Неймар вместе взятые

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Криштиану Роналду подтвердил свой переход в «Аль-Наср» 30 декабря. Португалец подписал выгодный контракт, по которому он останется в команде до 2025 года и будет зарабатывать 177 миллионов фунтов (200 миллионов долларов) за сезон.

Невероятная зарплата в Саудовской Аравии сделает Криштиану самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Общий годовой доход Роналду в «Аль-Насре» чуть меньше того, что на двоих зарабатывают суперзвезды «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Неймар.

Зарплата легендарного аргентинца составляет 107 миллионов фунтов в год, а его товарищ по команде зарабатывает около 78,5 миллионов фунтов. На двоих у них 185,5 млн фунтов, что всего на 8,5 млн фунтов больше, чем у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Бывший нападающий «МЮ» и «Мадрида» будет получать 14,75 млн в месяц, 3,4 млн в неделю и около 485 тысяч фунтов в день.

6 комментариев

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Игорь Климов
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Ответ Айлин 1990
Зарплата высокая, а играет на уровне Кокорина.
Но только у Кокорина статистика в этом сезоне лучше, чем у этого Кринжа7.
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Айлин 1990
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Зарплата высокая, а играет на уровне Кокорина.
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Висита Эльмурзаев
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Заслужил. Как никак, после кончины Пеле - новый король футбола. Теперь он тоже набьёт статистику в слабом чемпионате и в старости будет хвастаться, что у него 1500 голов за карьеру.
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Игорь Климов
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Так в футболе нужно мериться скиллами и индивидуальными достижениями, но никак не своей зарплатой)
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Карл-Хайнц Кёрбель
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Ответ Эксперт по вопросам унижения меренгов
Если бы король футбола Месси захотел перейти в эту помойку, шейхи и миллиард выложили!
🤡
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Эксперт по вопросам унижения меренгов
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Если бы король футбола Месси захотел перейти в эту помойку, шейхи и миллиард выложили!
+6
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