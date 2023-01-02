Какая зарплата у Криштиану Роналду в «Аль-Наср»? Португалец зарабатывает почти столько же, сколько Месси и Неймар вместе взятые

Криштиану Роналду подтвердил свой переход в «Аль-Наср» 30 декабря. Португалец подписал выгодный контракт, по которому он останется в команде до 2025 года и будет зарабатывать 177 миллионов фунтов (200 миллионов долларов) за сезон.

Невероятная зарплата в Саудовской Аравии сделает Криштиану самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Общий годовой доход Роналду в «Аль-Насре» чуть меньше того, что на двоих зарабатывают суперзвезды «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Неймар.

Зарплата легендарного аргентинца составляет 107 миллионов фунтов в год, а его товарищ по команде зарабатывает около 78,5 миллионов фунтов. На двоих у них 185,5 млн фунтов, что всего на 8,5 млн фунтов больше, чем у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Бывший нападающий «МЮ» и «Мадрида» будет получать 14,75 млн в месяц, 3,4 млн в неделю и около 485 тысяч фунтов в день.