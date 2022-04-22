«Реал Мадрид» запланировал встречу с семьей Мбаппе — дата стала известна

«Реал Мадрид» запланировал встречу с семьей Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.

Ожидается, что встреча состоится до конца следующей недели, предметом обсуждения станет трансфер игрока.

«Реал Мадрид» уже подготовил финансовое предложение для Мбаппе и ожидает, что он станет их звездой в следующем сезоне.

«Мадрид» - наиболее вероятный пункт назначения Мбаппе в следующем сезоне — ожидается, что его контракт с «ПСЖ» не будет продлен.

Однако «ПСЖ» не оставлял надежд на продление контракта с ним. Сообщается, что ранее на этой неделе они встречались с матерью футболиста в Дохе.