😎 «Это экстраординарный титул. Мы победили без крупных трат и долгов». Гасперини тонко подколол «Интер», комментируя победу в ЛЕ
«Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы, выиграв первый в истории еврокубковый трофей.
Комментируя исторический успех, Джан Пьеро Гасперини сравнил успех клуба из Бергамо с победителем Серии А - миланским «Интером».
«То, что сделала «Аталанта», - это экстраординарный титул, потому что мы добились его без огромных трат. Когда у вас очень большие долги, то титулы приходят гораздо легче. Победа «Аталанты» имеет особую ценность!
«Лечче» выиграл, «Болонья» победила. Не только «Интер» и «Ювентус». Каждый выигрывает в своих пределах. Мы побеждаем своими силами», - заявил Гасперини.
Справедливо?
Просто у него до сих пор подгорает, что его из Интера выгнали как ### из трактира.
Как показало время именно это поставило на нем крест как на топ тренере для топ команд.
Сам он понимает, что именно Интер заруинил его так не начавшуюся топ карьеру, и так как видать он еще к тому же амбициозный, то вот его и бомбит каждый год от Интера и его успехов.
Это как весенне-осеннее обострение у людей. Он такой же по ходу.
Интересно, когда он видит своих парней в черно-синий форме, его корёжит от этого?