😎 «Это экстраординарный титул. Мы победили без крупных трат и долгов». Гасперини тонко подколол «Интер», комментируя победу в ЛЕ

«Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы, выиграв первый в истории еврокубковый трофей.

Комментируя исторический успех, Джан Пьеро Гасперини сравнил успех клуба из Бергамо с победителем Серии А - миланским «Интером».

«То, что сделала «Аталанта», - это экстраординарный титул, потому что мы добились его без огромных трат. Когда у вас очень большие долги, то титулы приходят гораздо легче. Победа «Аталанты» имеет особую ценность!

«Лечче» выиграл, «Болонья» победила. Не только «Интер» и «Ювентус». Каждый выигрывает в своих пределах. Мы побеждаем своими силами», - заявил Гасперини.

Справедливо?