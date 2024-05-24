😩 «Его уволят через неделю». Вылетел в Чемпионшип, но возглавил «Баварию» - фанаты в шоке от феномена Компани

Несколько авторитетных источников сообщают, что Венсан Компани близок к назначению в мюнхенскую «Баварию».

Немецкий клуб серьёзно продвинулся в переговорах с бельгийцем, который уже отправился в Мюнхен. «Бернли» информирован о ситуации и обсуждает размер компенсации с «Баварией».

Так почему же Компани?

В руководстве «Баварии», по слухам, ценят идею Венсана строить атакующий футбол, основанный на доминировании и владении. Однако, возникает вопрос: Нет ли более успешного кандидата с подобными методами?

В минувшем сезоне «Бернли» под руководством Компани занял предпоследнее место в АПЛ и покинул высший дивизион. Достойный кандидат для «Баварии»?

💭 «Я думаю, что мюнхенская «Бавария» видит Хаби Алонсо, а остальные видят Венсана Компани».

💭 «Он недостаточно опытен, чтобы управлять одним из крупнейших клубов Европы».

💭 «Его уволят через неделю».

💭 «Может речь о молодёжной команде?»