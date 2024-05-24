Неймар и Суарес пришли в комментарии, чтобы потроллить Месси из-за новой фотографии

Лео Месси поделился фотографией вместе с супругой Антонеллой, заодно продемонстрировав новый модный образ.

В комментариях к посту воссоединилось легендарное трио MSN.

💭Луис Суарес: «Какая отличная фотография! Как хорошо она сделана!»

💭 Неймар (отвечая Суаресу): «Что за стиль, правда? 😂 👏🏼».

Похоже, Лео все никак не удается впечатлить приятелей своим чувством стиля.

В любом случае, здорово видеть, что и Месси, и Суарес хорошо проводят время в Штатах. Было бы здорово, если бы Неймар присоединился к ним в какой-то момент.