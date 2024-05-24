⚰️⚽︎ «Футбол мертв». Лигу чемпионов ждет не только новый формат, но и календарь. Фанаты не оценили
Фанаты обеспокоены новым форматом Лиги чемпионов, важную особенность которого обнародовали накануне в УЕФА.
Помимо швейцарской системы и расширения до 36 команд, турнир получит новый календарь.
Первым игровым днём тура, как и прежде, будет вторник. Потом среда и, внимание, четверг. Более того, матчи, запланированные на четверг, состоятся в одно время.
ЛФанаты не оценили ход УЕФА.
💭 «Последний игровой день будет сыгран одновременно».
💭 «Поклонники «Барсы» не заметят разницы, ведь они привыкли играть в четверг вечером».
💭 «Они разрушают спорт, зачем ставить Лигу чемпионов на четверг?»
💭 «Лига чемпионов в четверг? Футбол мертв».
💭 «Суперлига - плохая идея, потому что она разрушит спорт», а потом они придумывают это».