⚰️⚽︎ «Футбол мертв». Лигу чемпионов ждет не только новый формат, но и календарь. Фанаты не оценили

Фанаты обеспокоены новым форматом Лиги чемпионов, важную особенность которого обнародовали накануне в УЕФА.

Помимо швейцарской системы и расширения до 36 команд, турнир получит новый календарь.

Первым игровым днём тура, как и прежде, будет вторник. Потом среда и, внимание, четверг . Более того, матчи, запланированные на четверг, состоятся в одно время.

ЛФанаты не оценили ход УЕФА.

💭 «Последний игровой день будет сыгран одновременно».

💭 «Поклонники «Барсы» не заметят разницы, ведь они привыкли играть в четверг вечером».

💭 «Они разрушают спорт, зачем ставить Лигу чемпионов на четверг?»

💭 «Лига чемпионов в четверг? Футбол мертв».

💭 «Суперлига - плохая идея, потому что она разрушит спорт», а потом они придумывают это».