«Реал Мадрид» удивлен чрезмерным празднованием «Барсы» победы в Класико

«Реал Мадрид» был «удивлен» тем, как «Барселона» отпраздновала победу со счетом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу», сообщает испанская пресса.

«Реал» уважает соперника и понимает, что это был трудный сезон для каталонцев, и они не выигрывали Класико в течение трех лет, но они считают празднование «чрезмерным», особенно с учетом разницы в количестве очков в Ла Лиге.

После игры «Барса» устроила бурный праздник в раздевалке. Позже официальные лица клуба, в том числе президент Жоан Лапорта, сделали групповое фото на поле. Лапорта даже показывал четыре пальца, насмехаясь над «сливочнми».

Действительно, последний раз «Барса» выигрывала Класико еще в 2019 году.