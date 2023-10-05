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Шикарный перфоманс «Салернитаны» в честь Pink Floyd! Между клубом и группой есть связь

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Красиво?

Ультрас «Салернитаны» на домашний матч с «Интером» (0:4) подготовили впечатляющий перфоманс, связанный с культовой группой Pink Floyd. Он был посвящен 50-летию альбома The Dark Side of the Moon.

Сначала фанаты «Салернитаны» развернули полотно с надписью The Wall – так назывался альбом Pink Floyd, вышедший в 1979 году.

Затем импровизированная стена была разрушена – на ее месте появилась обложка The Dark Side of the Moon с цитатой: «Ты всегда найдешь нас здесь, на темной стороне луны».

А после в центре перфоманса появился логотип «Салернитаны», сопровожденный строчкой «Сияй, сумасшедший бриллиант!» из альбома Wish You Were Here. 

Как связаны «Салернитана» и Pink Floyd?

Отвечает автор телеграм-канала «Косуха» Михаил Бирюков:

«Город Салерно находится совсем рядом с Помпеи – местом, где Pink Floyd провели знаковый лайв в 1971 году в руинах амфитеатра. Тогда музыканты черпали вдохновение ландшафтами, которые около 2000 лет назад испытали на себе катастрофическое извержение вулкана Везувий».

Группа выдала мощный концерт без зрителей – только музыканты и съемочная группа. Видео стало настоящей классикой – на него делают отсылки Beastie Boys, Korn, Radiohead и другие. 

В июле 2016 года Дэвид Гилмор вернулся в амфитеатр, где проходили съемки, и дал два живых концерта, на этот раз со зрителями. Там его удостоили звания почетного гражданина Помпеи

The Dark Side of the Moon – какой это был альбом?

The Dark Side of the Moon вышел в марте 1973 года и превратил Pink Floyd в явление мирового масштаба. Это один из самых продаваемых альбомов в истории звукозаписи (45+ млн копий) и один из наиболее известных концептуальных альбомов прогрессивного рока. Его обложку вы точно видели. 

Все песни в альбоме объединены темой влияния на человека безумия, тревоги и отчуждения. «Салернитана» проиграла «Интеру» 0:4 и идет на 18-м месте – тема тревоги фанатам точно близка.

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Фото: AFP/GIUSEPPE MAFFIA; Massimo Pica/Global Look Press

11 комментариев

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undo13
Только строчка "Сияй, сумасшедший бриллиант" не из песни Wish You Were Here, а из одноименной композиции Shine On You Crazy Diamond
+15
0
+15
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Dmitri Ponomarev
А после в центре перфоманса появился логотип «Салернитаны», сопровожденный строчкой «Сияй, сумасшедший бриллиант!» из песни Wish You Were Here
-----
Строчка «Сияй, сумасшедший бриллиант!» - из песни (внезапно) Shine On You Crazy Diamond. Альбом да, Wish You Were Here
+5
0
+5
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Denis Lebedev
Отличный перф! По такому поводу можно вечером и альбом переслушать будет
+3
0
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Ivan Tkachenko
Интересный материал - побольше бы таких мероприятий на стадионах!

"А после в центре перфоманса появился логотип «Салернитаны», сопровожденный строчкой «Сияй, сумасшедший бриллиант!» из песни Wish You Were Here." - поправочка - из альбома Wish You Were Here.
+2
0
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Dark.Babysitter
Роджер Уотерс форева!
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Сергей Доплер
У меня только что появился любимый клуб в Италии.
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vitalis
Ответ undo13
Только строчка "Сияй, сумасшедший бриллиант" не из песни Wish You Were Here, а из одноименной композиции Shine On You Crazy Diamond
кроме того, посвящена основателю Пинк Флойд Сиду Баррету, который покинул группу в 1968 г. из проблем с психикой и злоупотребления наркотой. ну, это тем, кто не знал. а так, одна из самых любимых песен вообще, не только ПФ
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толян666
Пинк Флойд - это лучшее, что могло случиться с рок-музыкой в 20м веке.
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Диванный эксперт
Ответ vitalis
кроме того, посвящена основателю Пинк Флойд Сиду Баррету, который покинул группу в 1968 г. из проблем с психикой и злоупотребления наркотой. ну, это тем, кто не знал. а так, одна из самых любимых песен вообще, не только ПФ
Wish you Were Here ему посвящена вроде бы, а бриллиант композиция прям создана для наушников)
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толян666
Ответ Dark.Babysitter
Роджер Уотерс форева!
Или Дэйв Гилмор?)))
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толян666
Ответ толян666
Пинк Флойд - это лучшее, что могло случиться с рок-музыкой в 20м веке.
Я, наверное, несколько неправ, но мой любимый альбом у ПФ - это Animals
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