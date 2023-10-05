Шикарный перфоманс «Салернитаны» в честь Pink Floyd! Между клубом и группой есть связь
Красиво?
Ультрас «Салернитаны» на домашний матч с «Интером» (0:4) подготовили впечатляющий перфоманс, связанный с культовой группой Pink Floyd. Он был посвящен 50-летию альбома The Dark Side of the Moon.
Сначала фанаты «Салернитаны» развернули полотно с надписью The Wall – так назывался альбом Pink Floyd, вышедший в 1979 году.
Затем импровизированная стена была разрушена – на ее месте появилась обложка The Dark Side of the Moon с цитатой: «Ты всегда найдешь нас здесь, на темной стороне луны».
А после в центре перфоманса появился логотип «Салернитаны», сопровожденный строчкой «Сияй, сумасшедший бриллиант!» из альбома Wish You Were Here.
Как связаны «Салернитана» и Pink Floyd?
Отвечает автор телеграм-канала «Косуха» Михаил Бирюков:
«Город Салерно находится совсем рядом с Помпеи – местом, где Pink Floyd провели знаковый лайв в 1971 году в руинах амфитеатра. Тогда музыканты черпали вдохновение ландшафтами, которые около 2000 лет назад испытали на себе катастрофическое извержение вулкана Везувий».
Группа выдала мощный концерт без зрителей – только музыканты и съемочная группа. Видео стало настоящей классикой – на него делают отсылки Beastie Boys, Korn, Radiohead и другие.
В июле 2016 года Дэвид Гилмор вернулся в амфитеатр, где проходили съемки, и дал два живых концерта, на этот раз со зрителями. Там его удостоили звания почетного гражданина Помпеи
The Dark Side of the Moon – какой это был альбом?
The Dark Side of the Moon вышел в марте 1973 года и превратил Pink Floyd в явление мирового масштаба. Это один из самых продаваемых альбомов в истории звукозаписи (45+ млн копий) и один из наиболее известных концептуальных альбомов прогрессивного рока. Его обложку вы точно видели.
Все песни в альбоме объединены темой влияния на человека безумия, тревоги и отчуждения. «Салернитана» проиграла «Интеру» 0:4 и идет на 18-м месте – тема тревоги фанатам точно близка.
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Фото: AFP/GIUSEPPE MAFFIA; Massimo Pica/Global Look Press
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Строчка «Сияй, сумасшедший бриллиант!» - из песни (внезапно) Shine On You Crazy Diamond. Альбом да, Wish You Were Here
"А после в центре перфоманса появился логотип «Салернитаны», сопровожденный строчкой «Сияй, сумасшедший бриллиант!» из песни Wish You Were Here." - поправочка - из альбома Wish You Were Here.