Шикарный перфоманс «Салернитаны» в честь Pink Floyd! Между клубом и группой есть связь

Красиво?

Ультрас «Салернитаны» на домашний матч с «Интером» (0:4) подготовили впечатляющий перфоманс, связанный с культовой группой Pink Floyd. Он был посвящен 50-летию альбома The Dark Side of the Moon.

Сначала фанаты «Салернитаны» развернули полотно с надписью The Wall – так назывался альбом Pink Floyd, вышедший в 1979 году.

Затем импровизированная стена была разрушена – на ее месте появилась обложка The Dark Side of the Moon с цитатой: «Ты всегда найдешь нас здесь, на темной стороне луны».

А после в центре перфоманса появился логотип «Салернитаны», сопровожденный строчкой «Сияй, сумасшедший бриллиант!» из альбома Wish You Were Here.

Как связаны «Салернитана» и Pink Floyd?

Отвечает автор телеграм-канала «Косуха» Михаил Бирюков:

«Город Салерно находится совсем рядом с Помпеи – местом, где Pink Floyd провели знаковый лайв в 1971 году в руинах амфитеатра. Тогда музыканты черпали вдохновение ландшафтами, которые около 2000 лет назад испытали на себе катастрофическое извержение вулкана Везувий».

Группа выдала мощный концерт без зрителей – только музыканты и съемочная группа. Видео стало настоящей классикой – на него делают отсылки Beastie Boys, Korn, Radiohead и другие.

В июле 2016 года Дэвид Гилмор вернулся в амфитеатр, где проходили съемки, и дал два живых концерта, на этот раз со зрителями. Там его удостоили звания почетного гражданина Помпеи

The Dark Side of the Moon – какой это был альбом?

The Dark Side of the Moon вышел в марте 1973 года и превратил Pink Floyd в явление мирового масштаба. Это один из самых продаваемых альбомов в истории звукозаписи (45+ млн копий) и один из наиболее известных концептуальных альбомов прогрессивного рока. Его обложку вы точно видели.

Все песни в альбоме объединены темой влияния на человека безумия, тревоги и отчуждения. «Салернитана» проиграла «Интеру» 0:4 и идет на 18-м месте – тема тревоги фанатам точно близка.

Фото: AFP/GIUSEPPE MAFFIA; Massimo Pica/Global Look Press