Покер за 27 минут – так Лаутаро вышел на замену. Джокер мечты!

Почти час «Интер» не мог ничего поделать со скромной «Салернитаной», которая идет на дне Серии А.

А потом вышел Лаутаро Мартинес.

⚽️ 62’ – отпасовал Маркусу Тюраму, рванул в штрафную и реализовал ответный пас.

⚽️ 77’ – вонзил, подстроившись под скачущий мяч.

⚽️ 85’ – реализовал пенальти после фола на Тюраме.

⚽️ 89’ – шикарно открылся в штрафной под пас Карлоса Аугусто.

Покер за 27 минут! Покер!

«Интер» выиграл 4:0 – теперь команда тренера Симоне Индзаги идет первой в чемпионате, «Милан» позади по дополнительным показателям.

Лаутаро – лучший бомбардир чемпионата. И второй в топ-лигах

Аргентинец ударно начал этот сезон.

● Лаутаро – лучший бомбардир чемпионата с девятью голами. Плюс второй бомбардир в топ-лигах вообще – впереди только Серу Гирасси из «Штутгарта», у него 10 (тут мы рассказывали, кто это вообще). Еще Лаутаро забивал «Сосьедаду» в ЛЧ.

● Мартинес стал первым игроком как минимум с сезона-1994/95, который оформил покер после выхода на замену в рамках Серии А.

● Тем временем у Лаутаро 112 голов за «Интер». Он уже на девятом месте в списке лучших бомбардиров за всю историю. Цели на этот сезон – Мауро Икарди (121) и Кристиан Вьери (123).

А ведь летом Лаутаро отказался от контракта на 240 млн евро из Саудовской Аравии. Говорит, у него нет причин менять клуб: «Предложения поступали. Но я счастлив в «Интере» и в Милане, а моя семья настаивала на решении остаться. Это большие деньги. все зависит от конкретного человека: например, я выбрал этот путь, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне».

Фото: IMAGO/imagephotoagency.it/Global Look Press