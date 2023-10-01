Покер за 27 минут – так Лаутаро вышел на замену. Джокер мечты!
Почти час «Интер» не мог ничего поделать со скромной «Салернитаной», которая идет на дне Серии А.
А потом вышел Лаутаро Мартинес.
⚽️ 62’ – отпасовал Маркусу Тюраму, рванул в штрафную и реализовал ответный пас.
⚽️ 77’ – вонзил, подстроившись под скачущий мяч.
⚽️ 85’ – реализовал пенальти после фола на Тюраме.
⚽️ 89’ – шикарно открылся в штрафной под пас Карлоса Аугусто.
Покер за 27 минут! Покер!
«Интер» выиграл 4:0 – теперь команда тренера Симоне Индзаги идет первой в чемпионате, «Милан» позади по дополнительным показателям.
Лаутаро – лучший бомбардир чемпионата. И второй в топ-лигах
Аргентинец ударно начал этот сезон.
● Лаутаро – лучший бомбардир чемпионата с девятью голами. Плюс второй бомбардир в топ-лигах вообще – впереди только Серу Гирасси из «Штутгарта», у него 10 (тут мы рассказывали, кто это вообще). Еще Лаутаро забивал «Сосьедаду» в ЛЧ.
● Мартинес стал первым игроком как минимум с сезона-1994/95, который оформил покер после выхода на замену в рамках Серии А.
● Тем временем у Лаутаро 112 голов за «Интер». Он уже на девятом месте в списке лучших бомбардиров за всю историю. Цели на этот сезон – Мауро Икарди (121) и Кристиан Вьери (123).
А ведь летом Лаутаро отказался от контракта на 240 млн евро из Саудовской Аравии. Говорит, у него нет причин менять клуб: «Предложения поступали. Но я счастлив в «Интере» и в Милане, а моя семья настаивала на решении остаться. Это большие деньги. все зависит от конкретного человека: например, я выбрал этот путь, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне».
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45, «Ареки»
-
Салернитана –
Очоа, Дьомбер, Данилюк (Тшауна, 86), Ловато, Брадарич, Кастанос, Бохинен (Маджоре, 79), Ленговски, Мартегани (Маццокки, 71), Жоване Кабрал (Stewart, 79), Диа (Пирола, 86).
-
Интер –
Зоммер, Думфрис (Дармиан, 79), де Врей, Ачерби, Павар, Карлос Аугусто, Классен (Мхитарян, 54), Чалханоглу (Аслани, 54), Барелла (Агуме, 86), Санчес (Мартинес, 55), Тюрам.
- Предупреждения:
- Чалханоглу (25), Жоване Кабрал (60), Дьомбер (69).
Фото: IMAGO/imagephotoagency.it/Global Look Press
4 комментария