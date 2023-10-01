Вы это видели?
Блог

Покер за 27 минут – так Лаутаро вышел на замену. Джокер мечты!

Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Интер Интер
серия А Италия серия А Италия
Салернитана Салернитана
Футбол Футбол

Почти час «Интер» не мог ничего поделать со скромной «Салернитаной», которая идет на дне Серии А.

А потом вышел Лаутаро Мартинес.

⚽️ 62’ – отпасовал Маркусу Тюраму, рванул в штрафную и реализовал ответный пас.

⚽️ 77’ – вонзил, подстроившись под скачущий мяч.

⚽️ 85’ – реализовал пенальти после фола на Тюраме.

⚽️ 89’ – шикарно открылся в штрафной под пас Карлоса Аугусто.

Покер за 27 минут! Покер!

«Интер» выиграл 4:0 – теперь команда тренера Симоне Индзаги идет первой в чемпионате, «Милан» позади по дополнительным показателям.

Лаутаро – лучший бомбардир чемпионата. И второй в топ-лигах

Аргентинец ударно начал этот сезон.

● Лаутаро – лучший бомбардир чемпионата с девятью голами. Плюс второй бомбардир в топ-лигах вообще – впереди только Серу Гирасси из «Штутгарта», у него 10 (тут мы рассказывали, кто это вообще). Еще Лаутаро забивал «Сосьедаду» в ЛЧ.

● Мартинес стал первым игроком как минимум с сезона-1994/95, который оформил покер после выхода на замену в рамках Серии А.

● Тем временем у Лаутаро 112 голов за «Интер». Он уже на девятом месте в списке лучших бомбардиров за всю историю. Цели на этот сезон – Мауро Икарди (121) и Кристиан Вьери (123).

А ведь летом Лаутаро отказался от контракта на 240 млн евро из Саудовской Аравии. Говорит, у него нет причин менять клуб: «Предложения поступали. Но я счастлив в «Интере» и в Милане, а моя семья настаивала на решении остаться. Это большие деньги. все зависит от конкретного человека: например, я выбрал этот путь, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне».

Салернитана – Интер 0:4 (0:0, 0:4)
Дата проведения
30 сентября, 21.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 62 Мартинес, 0:2 – 77 Мартинес, 0:3 – 85, пенальти Мартинес, 0:4 – 89 Мартинес.
СалернитанаОчоа, Дьомбер, Данилюк (Тшауна, 86), Ловато, Брадарич, Кастанос, Бохинен (Маджоре, 79), Ленговски, Мартегани (Маццокки, 71), Жоване Кабрал (Stewart, 79), Диа (Пирола, 86).
ИнтерЗоммер, Думфрис (Дармиан, 79), де Врей, Ачерби, Павар, Карлос Аугусто, Классен (Мхитарян, 54), Чалханоглу (Аслани, 54), Барелла (Агуме, 86), Санчес (Мартинес, 55), Тюрам.
Предупреждения:
Чалханоглу (25), Жоване Кабрал (60), Дьомбер (69).

Фото: IMAGO/imagephotoagency.it/Global Look Press

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
может Миаццу подвинуть, если будет играть в Интере ещё лет 8
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik Yeremich
Хоть бы лч выйграл разок, выбрал самый сложный и не менее интересный путь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dooomer
Такой вроде деревянный был на ЧМ, а вот раззабивался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадияр Мухамеджанов
Ответ Дзмітрый Фарботка
может Миаццу подвинуть, если будет играть в Интере ещё лет 8
Надеюсь, что обгонит Альтобелли - думаю о большем и мечтать будет нельзя. А в этом сезоне будет гонка за Ньершем. Главное чтобы травмы обходили стороной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий