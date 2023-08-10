Туринская Старушка
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Болельщики «Ювентуса» продолжают бастовать против Лукаку: в знак протеста они прорвались на поле во время матча😱😱😱

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Не хотят видеть бельгийца в команде.

Как сообщал ранее журналист Джанлука Ди Марцио для Corriere della Sera, первые контакты между заместителем спортивного директора «Ювентуса» Джованни Манной и представителем Лукаку Себастьеном Ледюром состоялись еще в марте этого года.

Тогда футболист принял к сведению информацию об интересе «бьянконери», но попросил клуб подождать до завершения сезона. Утверждается, что Лукаку и «Ювентус» достигли договоренности уже 12 июня – через два дня после поражения «Интера» в финале Лиги чемпионов. На решение бельгийца повлиял тот факт, что он не попал в стартовый состав на этот матч. Это разочаровало игрока.

Ранее стало известно, что «Ювентус» и «Челси» обсуждают обмен Лукаку на Душана Влаховича, но «Челси» не устраивают требования «Ювентуса» за серба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» настаивает на обмене Влаховича на Ромелу Лукаку с доплатой в размере 40 миллионов евро. «Челси» не намерен соглашаться на условия туринцев, в настоящее время переговоры приостановлены.

Тем временем, фанаты «Юве» яро протестуют против перехода Лукаку в команду. В среду лены фанатского объединения «Юве» Curva Sud опубликовали фотографию баннера с надписью «Лукаку, оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь».

В инстаграме ультрас фото подписано так: «Мы не забываем то, что было, Лукаку, тебе здесь никогда не будут рады».

А теперь болельщики пошли еще дальше - прорвались на поле во время тренировочного матча «Ювентуса». Фанаты скандировали «Мы не хотим Лукаку!» и посвятили аплодисменты Душану Влаховичу.

Лукаку точно хочет в Турин после такого?

1 комментарий

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stomatologbeatles
Лукаку конечно это нечто! Так заставить себя "любить" болельщиков Интера,Челси и Ювентуса (в котором даже не играл и ипо видимому играть не будет).!!!!!
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