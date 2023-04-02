Алессандро Дель Пьеро посетил вчерашний матч «Ювентуса» с «Вероной», болельщики заметили его на трибунах и отдали дань уважения.

На видео можно услышать скандирование стадиона: «Alessandro del Piero ale. Un capitano, c’è solo un capitano» (Алессандро Дель Пьеро – есть только один капитан).

💬Leaxal9776: «Единственный и величайший капитан».

💬franchino985: «Срочно в президенты!».

💬JoIloveJu: «Воплощение «Ювентуса». Единственная легенда, капитан. Спасибо богу, что я родилась в его эпоху. Он футбол превратил в искусство – он вечен».