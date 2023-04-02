Туринская Старушка
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📣«Воплощение «Ювентуса». Болельщики приветствуют Алекса Дель Пьеро во время матча с «Вероной»

Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
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Алессандро Дель Пьеро посетил вчерашний матч «Ювентуса» с «Вероной», болельщики заметили его на трибунах и отдали дань уважения.

На видео можно услышать скандирование стадиона: «Alessandro del Piero ale. Un capitano, c’è solo un capitano» (Алессандро Дель Пьеро – есть только один капитан).

💬Leaxal9776: «Единственный и величайший капитан».

💬franchino985: «Срочно в президенты!».

💬JoIloveJu: «Воплощение «Ювентуса». Единственная легенда, капитан. Спасибо богу, что я родилась в его эпоху. Он футбол превратил в искусство – он вечен».

4 комментария

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moldfan
Насчет вооплащения или гордости... ну не мне судить. Но как же он классно играл футбол, был в нем какая-то порода, стиль.
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AlexRyzen
Самый ЛУЧШИЙ заголовок , который я здесь видел
Алекс Дель Пьеро - ВОПЛОЩЕНИЕ ЮВЕНТУСА!
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d.xoxlov
Капитан навсегда.
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Андрей wtf
Дель Пьеро это олицетворение клуба Ювентус, его гордость и величие.
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