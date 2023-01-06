Туринская Старушка
Блог

«Ювентус» - рекордсмен по количеству «сухих» матчей в топ-5 лигах Европы

Клубы
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Вчера «Ювентус» обыграл «Удинезе» в 17-м туре чемпионата Италии (1:0). Автором победного гола на 86-й минуте стал Данило.

Команда Массимилиано Аллегри выиграла восемь матчей подряд в Серии А, не пропустив ни одного гола. Туринский клуб провел больше сухих матчей (12), чем любая другая команда в текущем сезоне в топ-5 лигах Европы.

Посмотрим, удастся ли «Юве» продлить свою сухую серию в следующем туре домашнего чемпионата против «Наполи».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий