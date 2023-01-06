«Ювентус» - рекордсмен по количеству «сухих» матчей в топ-5 лигах Европы

Вчера «Ювентус» обыграл «Удинезе» в 17-м туре чемпионата Италии (1:0). Автором победного гола на 86-й минуте стал Данило.

Команда Массимилиано Аллегри выиграла восемь матчей подряд в Серии А, не пропустив ни одного гола. Туринский клуб провел больше сухих матчей (12), чем любая другая команда в текущем сезоне в топ-5 лигах Европы.

Посмотрим, удастся ли «Юве» продлить свою сухую серию в следующем туре домашнего чемпионата против «Наполи».