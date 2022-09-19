«Что еще должен сделать Аллегри, чтобы его уволили?». Журналист указывает на неудачную статистику тренера в «Юве»

Журналист Карло Гарганезе поделился плачевной статистикой Макса Аллегри у руля «Ювентуса», он считает, что этого достаточно для увольнения тренера. «Юве» снова проиграл – на этот раз «Монце», новичку Серии А.

Туринский клуб в плохой форме со старта сезона: Аллегри пять раз подряд выигрывал с командой чемпионат Италии, по этой причине руководство и попросило тренера вернуться год назад. Однако, похоже, что удача отвернулась от Аллегри – это подтверждает и его статистика в новом сезоне.

«Если не считать период с 2009 по 2010 год, Макс Аллегри является ХУДШИМ тренером «Ювентуса» за 31 год: 2 победы в 13 матчах, теперь поражение от аутсайдера чемпионата – «Монца», потерянная раздевалка и фанатская база…Что еще должен сделать Аллегри, чтобы его уволили?», - вопрошает журналист в Twitter.