Кто заинтересовал «Ювентус»? Смотрим и обсуждаем возможные трансферы клуба

До открытия летнего трансферного окна осталось всего несколько недель. «Ювентус» проявил интерес к множеству крупных игроков по всему миру, поскольку стремится усилить свою команду и начать новую главу.

Давайте посмотрим основных кандидатов, которыми интересуется клуб и оценим, дадут ли они мощный импульс «Ювентусу».

Несмотря на все разговоры о том, что «Ювентус» подпишет того или иного игрока, никаких сделок пока еще не заключено. Однако это лишь вопрос времени. После многих лет безрассудных, сомнительных и бесцельных трат клуб, похоже, наладил систему.

Тиаго Мотта

Новый тренер «Ювентуса» заслуживает отдельного упоминания. Тиаго Мотта присоединился к «Юве» после того, как помог «Болонье» обеспечить себе место в Лиге чемпионов всего за два сезона у руля клуба. Это первый выход в ЛЧ для команды с 1964 года, а это означает, что Мотта приезжает в «Ювентус» с миссией вернуть туринцам статус лидера.

Заменив Массимилиано Аллегри, Мотта станет новым тренером основной «Юве» , подписав соглашение до 30 июня 2027 года. Теперь все внимание будет приковано к тому, кого он подпишет в свою команду. Посмотрим, кого он выберет первым.

Дуглас Луис

Мы предполагаем, что первым приобретением «Ювентуса» станет Дуглас Луис. «Астон Вилла» получит 21 миллион евро, а также полузащитника Уэстона Маккенни и нападающего Сэма Айлинга. Благодаря этому сделка с «Астон Виллой» приблизится к сумме в 64 миллиона евро, что является огромной цифрой для «Ювентуса», клуб надеется, что Луис оправдает высокие ожидания.

В прессе стало известно, что Луис принял все условия контракта с «Ювентусом», поэтому этот трансфер является наиболее вероятным из всех. Полузащитник обладает большим мастерством, он сумел забить 10 голов и сделать 10 передач за «Виллу» в прошлом сезоне, доказав, что он станет ценным активом для своей новой команды на пути к успеху.

Мэйсон Гринвуд

Мейсон Гринвуд — восходящая звезда, но скандалы вокруг привели к его падению в «Манчестер Юнайтед». Из-за всех событий в его бурной личной жизни английский клуб отдал его в аренду в Ла Лигу. Внутреннее расследование уже завершено, обвинения сняты, но Гринвуд продолжит карьеру в другом месте.

«Манчестер Юнайтед» ясно дал понять, что хочет продать футболиста. «Ювентус» всегда интересовался Гринвудом, даже с 2019 года, когда ему было всего 17 лет. Его трансфер в Турин возможен, если сумма «Юве» удовлетворит «МЮ».

Джйдон Санчо

«Юве» пристально следит за Джейдоном Санчо из «Манчестер Юнайтед». Туринцы пытаются заключить сделку с его командой, но «МЮ» запросил 40 миллионов евро за своего игрока.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде в «Боруссии» из-за серьёзной ссоры с тренером команды Эриком тен Хагом. У 24-летнего футболиста нет будущего в «МЮ», и он совершенно ясно дал понять, что хочет уйти, поэтому теперь все внимание сосредоточено на том, заплатит ли «Юве» деньги.

Кто из игроков, на ваш взгляд, подходит «Юве»? Пишите в комментариях.