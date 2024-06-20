Джорджо, ты дома. Кьеллини сообщил, что в сентябре вернется в «Ювентус»

Ему уже приготовили должность в клубе.

Экс-капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил о том, что возвращается в клуб. В начале года итальянец завершил карьеру в клубе МЛС «Лос-Анджелес» и остался в нем же на должности тренера по развитию игроков. Однако пришло время вернуться в Италию.

«В сентябре я вернусь в Турин, который стал моим домом», − заявил Кьеллини в интервью AS.

«Это было семейное решение. У меня есть контракт посла «Ювентуса», клуба, который был командой всей моей карьеры. Однако пока рано говорить о моем будущем. Мне нужно продолжать учиться и набираться сил, чтобы с максимальной отдачей снова начать карьеру».

Легенда «Ювентуса» выразил благодарность клубу за возможность вернуться назад и продолжить сотрудничество.

«Я благодарен «Ювентусу» за предоставленную мне возможность. Мне не терпится начать новое приключение и посмотреть, что ждет нас в будущем».

Легендарный защитник известен своим лидерством, страстью и самоотверженностью. Он вошел в историю «Юве» и его явно тепло примут болельщики. Пока не ясно, чем конкретно будет заниматься Кьеллини, но он, скорее всего, сыграет ключевую роль в продвижении бренда и ценностей клуба как в Италии, так и по всему миру. Его богатый опыт и глубокое понимание культуры «Ювентуса» делают его идеальным кандидатом на эту должность.

Скорее всего, это будет временная должность, так как у Джорджо Кьеллини есть степень магистра по специальности «менеджмент». В будущем его очевидно захотят ввести в руководство клуба.