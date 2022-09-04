Журналист критикует Аллегри за неудачный выбор состава на матч с «Фиорентиной»

Итальянский журналист Джанкарло Падован раскритиковал Макса Аллегри за выбор состава на матч с «Фиорентиной». Главный тренер оставил Душана Влаховича на скамейке запасных, а Уэстона Маккенни и Мануэля Локателли поставил в полузащиту.

Хотя «Ювентус» хорошо начал матч, а Милик забил быстрый гол, соперники сравняли счет: в итоге пришлось довольствоваться ничьей.

«Юве» потерял два важных очка и, по мнению Падована, проблема именно в выборе Аллегри.

«Массимилиано Аллегри прошиб холодный пот, но он сам создал себе проблемы. Пусть Влахович отдыхает, а вместо него играет Милик - он заработал преимущество, но выставлять Локателли и Маккенни (абсолютно непрезентабельно) и, конечно, выпускать на замену никакущего Кина, который теряет те немногие мячи, которые ему дают - плохая идея. Мысль о том, что «Ювентус» выкупил его за 35 млн евро, навевает грусть и тревогу», - написал журналист в своей колонке для Calciomercato.