УЕФА опубликовало календарь группового этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» знает свое расписание

В прошедший четверг состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» попал в группу Н вместе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби Хайфа».

УЕФА опубликовало календарь группового этапа. «Ювентус» начнет с самого серьезного матча - против «ПСЖ» в Париже и завершит эту стадию, приняв французский клуб на своем стадионе.

«ПСЖ» - «Ювентус», 6 сентября, 22.00 (время московское)

«Ювентус» - «Бенфика», 14 сентября, 22.00

«Ювентус» - «Маккаби», 5 октября, 22.00

«Маккаби» - «Ювентус», 11 октября, 19.45

«Бенфика» - «Ювентус», 25 октября, 22.00

«Ювентус» - «ПСЖ», 2 ноября, 23.00

Вот полное расписание для всех групп турнира: