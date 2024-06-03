«Проверял тебя». Шченсны протестировал знания юного фаната о финале ЛЧ
Основной вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войчех Шченсны уже закончил небольшой отпуск между окончанием клубного сезона и началом международного футбола. Вчера он прибыл в расположение команды, которая готовится к старту Евро-2024.
После окончания тренировки Войчех попал в руки юных фанатов, которые хотели взять у него автографы и сделать совместные фотографии. С одним из них у Шченсного случился забавный диалог о финале Лиги чемпионов, в котором «Дортмунд» проиграл «Мадриду» − 0:2.
Болельщик: «Боруссия» играла с «Реалом»!
Войчех: «Правда?»
Болельщик: «И «Реал» выиграл кубок».
Войчех: «С каким счетом выиграли?»
Болельщик: «2:0».
Войчех: «А кто забил?»
Болельщик: «Винисиус и Карвахаль».
Войчех: «Браво! Я просто тебя проверял 😀»
Поляк как никто знает, как общаться с детьми, ведь его сыну Лиаму всего шесть лет.