Основной вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войчех Шченсны уже закончил небольшой отпуск между окончанием клубного сезона и началом международного футбола. Вчера он прибыл в расположение команды, которая готовится к старту Евро-2024.

После окончания тренировки Войчех попал в руки юных фанатов, которые хотели взять у него автографы и сделать совместные фотографии. С одним из них у Шченсного случился забавный диалог о финале Лиги чемпионов, в котором «Дортмунд» проиграл «Мадриду» − 0:2.

Болельщик : «Боруссия» играла с «Реалом»!

Войчех : «Правда?»

Болельщик : «И «Реал» выиграл кубок».

Войчех: «С каким счетом выиграли?»

Болельщик : «2:0».

Войчех : «А кто забил?»

Болельщик : «Винисиус и Карвахаль».

Войчех : «Браво! Я просто тебя проверял 😀»

Поляк как никто знает, как общаться с детьми, ведь его сыну Лиаму всего шесть лет.