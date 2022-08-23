Агент Ругани подтвердил желание защитника остаться в «Ювентусе»

За последние пару недель будущее Даниэле Ругани стало одной из самых обсуждаемых тем. По слухам, футболист мог перейти в один из клубов Серии А или уехать за границу.

Пока Ругани остается в Турине и даже выходил в основе «Ювентуса» в прошедшем матче с «Сампдорией».

В отсутствии травмированного Леонардо Бонуччи, Макс Аллегри должен был сделать выбор между Ругани и Федерико Гатти. В итоге место в стартовом составе тренер доверил более опытному 27-летнему футболисту, что очень порадовало его агента.

Давиде Торкиа отметил химию между его подопечным и Глейсоном Бремером, новой паре защитников удалось сохранить ворота команды сухими в первом совместном матче, хотя итоговый результат (0-0) оказался неудовлетворительным для клуба.

«На мой взгляд Даниэле сыграл очень хорошо. Я обратил внимание на гармонию между ним и Бремером. Им было важно не пропустить. Ругани всегда готов, когда это необходимо», - цитирует агента футболиста TuttoJuve.

Торкиа подтвердил желание центрального защитника остаться в «Ювентусе» несмотря на несколько предложений, полученных этим летом.

«Даниэле не на трансферном рынке, но запросы поступают из разных команд, не только из Италии. Решение за «Ювенутсом». Между нами и клубом никогда не было проблем. Даниэле всегда хотел остаться в Турине и играть за свою команду».

«Ругани в распоряжении тренера, особенно в этот непростой сезон, когда на носу Чемпионат мира. Как сказал Аллегри – место в команде есть для каждого».