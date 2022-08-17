Может ли изнурительная предсезонка «Ювентус» быть причиной кризиса травм в команде?

После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией Covid-19, «Ювентус» вернулся в США, чтобы провести 10 дней в туре по стране и сыграть несколько товарищеских матчей.

Как мы все знаем, причины подобных туров всегда экономические. Таким образом клуб может заработать и повысить значение своего бренда на американском рынке. Но финансовая выгода идет рука об руку с физическими проблемами.

По информации ilBianconero, изнурительная предсезонка может быть одной из главных причин травм футболистов команды. Еще до старта сезона Макс Аллегри потерял Поля Погба и Войчеха Шченсны. Уэстон Маккенни получил травму уже в Италии, хотя ему быстро удалось восстановиться и вернуться к матчу с «Сассуоло».

Анхель Ди Мария покинул поле во втором тайме матча первого тура Серии А в связи с тем, что получил травму приводящей мышцы. Возможно, он еще некоторое время не сможет помочь команде. У Денниса Закарии тоже появились сложности к концу игры с «Сассуоло».

Болельщики «Ювентуса» считают, что длительные поездки во время изнурительной предсезонки являются причиной раннего кризиса травм.

Вернувшись из США, «Ювентус» принимал «Атлетико» и выглядел крайне измождённым. Помимо трех товарищеских матчей в США (в трех разных городах), игроки «Ювентуса» должны были представлять клуб во время различных социальных и рекламных мероприятий, упуская время на отдых.