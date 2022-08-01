Туринская Старушка
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Сможет ли Шченсны восстановиться к старту «Юве» в Серии А?

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Войчех Шченсны не смог принять участие в товарищеском матче против «Мадрида» из-за мышечной травмы. Основного голкипера «Юве» заменил Маттиа Перин, но болельщикам не терпится узнать, когда поляк вернется в ворота.

Когда 32-летний футболист в составе, то и болельщики, и команда испытывают уверенность, поэтому все надеются, что Войчех вернется к первому матчу «Юве» в Серии А против «Сассуоло», который состоится через две недели.

По сообщениям Tuttomercatoweb, Шченсны может пропустить следующую игру «Юве» против молодежной команды клуба и последний товарищеский матч предсезонки с «Атлетико».

Однако, голкипер скорее всего успеет восстановиться к официальному старту сезона и выйдет на поле против «Сассуоло».

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