Моуринью хочет сделать Дибалу главной фигурой в «Роме». Аргентинец согласился на переход

По информации Фабрицио Романо, Пауло Дибала полностью согласился на переходом в «Рому » в качестве свободного агента.

На 29-летнего футболиста произвели впечатление разговоры с Жозе Моуринью, в ходе которых португалец впечатлил Паоло идеями относительно его роли в проекте.

Аргентинский форвард подписал трехлетний контракт с заработной платой в размере 6 миллионов евро в год.

Дибала сейчас направляется в Рим, чтобы пройти медицинские тесты, а затем подписать контракт, оформив сделку официально.

29-летний футболист был свободным агентом с тех пор, как покинул «Ювентус» в конце прошлого месяца, но решил остаться в Италии, чтобы продолжить карьеру на Аппенинах.

Дибала провел за «бьянконери» 293 матча, забив 115 голов и отдав 48 результативных передач.