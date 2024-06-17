Скука Англии: победа 1:0 с антирекордом Евро по ударам

Саутгейт-стайл.

Сборная Англии победила Сербию в первом туре Евро-2024, сыграв максимально незрелищно.

Забил Джуд Беллингем – победа 1:0. При этом Англия реже била по воротам, подала меньше угловых и не наскребла на гол по xG.

Антирекорд Англии и Сербии по ударам в истории Евро

Просто выжимка из итоговой статистики матча:

● По ударам Англия уступила Сербии – 5:6. Это вообще антирекорд Евро с начала подсчета статистики (1980 год) – всего лишь 11 за игру на двоих .

Угловых всего было три, но английский – только один.

● По xG у сербов всего 0,17, но и англичане еле наиграли на полгола – 0,52. Здесь еще любопытно, что 0,69 на двоих – это меньше, чем в любой из игр сезона АПЛ (твиттер The xG Philosophy).

● Харри Кейн провел 23-й матч на крупных турнирах – рекорд для Англии. В первом тайме рекордного матча он всего дважды коснулся мяча (да!).

Зато при Саутгейте Англия всегда начинает с победы!

И тут не поспоришь. Он руководил английской сборной на четырех крупных турнирах – и все первые матчи были победными: 2:1 над Тунисом на ЧМ-2018, 1:0 над Хорватией через три года на Евро, 6:2 над Ираном на ЧМ в Катаре, теперь 1:0 над Сербией.

И только при Саутгейте Англия стала выигрывать первый матч Евро. Посмотрите, как было раньше:

И еще одно достижение – пять подряд сухих матчей на групповых этапах ЧЕ. Такое больше никому не покорялось.

Следующий матч – 20 июня во Франкфурте, Англия встретится с Данией. В тот же день сыграют Словения и Сербия.

Джуд сверкает: первый гол Англии на Евро и новые рекорды

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Richard Pelham