Скука Англии: победа 1:0 с антирекордом Евро по ударам
Саутгейт-стайл.
Сборная Англии победила Сербию в первом туре Евро-2024, сыграв максимально незрелищно.
Забил Джуд Беллингем – победа 1:0. При этом Англия реже била по воротам, подала меньше угловых и не наскребла на гол по xG.
Антирекорд Англии и Сербии по ударам в истории Евро
Просто выжимка из итоговой статистики матча:
● По ударам Англия уступила Сербии – 5:6. Это вообще антирекорд Евро с начала подсчета статистики (1980 год) – всего лишь 11 за игру на двоих.
Угловых всего было три, но английский – только один.
● По xG у сербов всего 0,17, но и англичане еле наиграли на полгола – 0,52. Здесь еще любопытно, что 0,69 на двоих – это меньше, чем в любой из игр сезона АПЛ (твиттер The xG Philosophy).
● Харри Кейн провел 23-й матч на крупных турнирах – рекорд для Англии. В первом тайме рекордного матча он всего дважды коснулся мяча (да!).
Зато при Саутгейте Англия всегда начинает с победы!
И тут не поспоришь. Он руководил английской сборной на четырех крупных турнирах – и все первые матчи были победными: 2:1 над Тунисом на ЧМ-2018, 1:0 над Хорватией через три года на Евро, 6:2 над Ираном на ЧМ в Катаре, теперь 1:0 над Сербией.
И только при Саутгейте Англия стала выигрывать первый матч Евро. Посмотрите, как было раньше:
И еще одно достижение – пять подряд сухих матчей на групповых этапах ЧЕ. Такое больше никому не покорялось.
Следующий матч – 20 июня во Франкфурте, Англия встретится с Данией. В тот же день сыграют Словения и Сербия.
Джуд сверкает: первый гол Англии на Евро и новые рекорды
Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Richard Pelham
Гачи Саутгей просто гений, просто гений становления стиля обдриставшихся удерживателей.
Собственно, на фоне сербского тупого навесбола это выглядело ещё всратее.
Ну невозможно смотреть.
Насколько АПЛ крут, настолько сбродная тосклива. Те же фамилии, вроде, а собираются вместе и как солевые бродят.
По сути других вариантов нет, все остальное будет расценено, как провал тренера.
Как можно так играть такими игроками?
Я понимаю, как выглядит игра на результат, но прям совсем вот так, без вариантов, сушить игру, максимум 2 робких попытки контратаковать, 1 угловой за матч - это футбольное позорище, с таким то составом.
Самое прикольное, что комментатор после перерыва процитировал несколько английских журналистов - они там ВОСХИЩАЛИСЬ игрой сборной. Хотя в первом тайме был тотальный ватокат.
Ну раз восхищались, удачи. Она точно пригодится. По такой игре их условные немцы просто разорвут в клочья, дыр в защите хватает, просто сербы, как я и писал, проявили слишком много уважения к именам англичан